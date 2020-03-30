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Суббота 30 марта
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Хетафе - Севилья 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
30 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
Хетафе
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Севилья, которое состоится 30 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Севилья
Севилья
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
4УругвайзщГастон Альварес
5ИспанияпзЛуис Милья
25ИспанияпзЙеллу Сантьяго
20СербияпзНеманья Максимович
24ГвинеяпзИлаш Мориба
12АнглиянпМэйсон Гринвуд
14ИспаниянпХуанми Латаса
13НорвегияврЭрьян Нюланд
2ИспаниязщКике Салас
26ИспаниязщХуанлу Санчес
4ИспаниязщСерхио Рамос
19АргентиназщМаркос Акунья
6СербияпзНеманья Гудель
24ФранцияпзБубакари Сумаре
21ИспанияпзОливер Торрес
20ИспанияпзИсаак Ромеро
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ИспанияКике Санчес Флорес
История личных встреч
16.01.2024Кубок Испании1/8 финалаХетафе1 : 3Севилья
16.12.2023Испания - Примера17-й турСевилья0 : 3Хетафе
19.03.2023Испания - Примера26-й турХетафе2 : 0Севилья
08.01.2023Испания - Примера16-й турСевилья2 : 1Хетафе
09.01.2022Испания - Примера20-й турСевилья1 : 0Хетафе
23.08.2021Испания - Примера2-й турХетафе0 : 1Севилья
06.02.2021Испания - Примера22-й турСевилья3 : 0Хетафе
12.12.2020Испания - Примера13-й турХетафе0 : 1Севилья
23.02.2020Испания - Примера25-й турХетафе0 : 3Севилья
27.10.2019Испания - Примера10-й турСевилья2 : 0Хетафе
16.03.2024Испания - Примера29-й турХетафе1 : 0
09.03.2024Испания - Примера28-й тур1 : 0Хетафе
02.03.2024Испания - Примера27-й турХетафе3 : 3
24.02.2024Испания - Примера26-й тур4 : 0Хетафе
16.02.2024Испания - Примера25-й тур1 : 1Хетафе
17.03.2024Испания - Примера29-й турСевилья1 : 2
11.03.2024Испания - Примера28-й тур2 : 2Севилья
02.03.2024Испания - Примера27-й турСевилья3 : 2
25.02.2024Испания - Примера26-й тур1 : 0Севилья
17.02.2024Испания - Примера25-й тур0 : 0Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Барселона2964
3
Лига чемпионов
Жирона2962
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2956
5
Лига Европы
Атлетико М2955
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2946
7 Бетис2942
8 Валенсия2840
9 Вильярреал2938
10 Хетафе2938
11 Лас-Пальмас2937
12 Осасуна2936
13 Алавес2932
14 Мальорка2930
15 Райо Вальекано2929
16 Севилья2928
17 Сельта2927
18
Зона вылета
Кадис2922
19
Зона вылета
Гранада2814
20
Зона вылета
Альмерия2913

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