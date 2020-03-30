Хетафе - Севилья 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
30 Марта 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Севилья, которое состоится 30 Марта 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|5
|пз
|Луис Милья
|25
|пз
|Йеллу Сантьяго
|20
|пз
|Неманья Максимович
|24
|пз
|Илаш Мориба
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
|14
|нп
|Хуанми Латаса
|13
|вр
|Эрьян Нюланд
|2
|зщ
|Кике Салас
|26
|зщ
|Хуанлу Санчес
|4
|зщ
|Серхио Рамос
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|6
|пз
|Неманья Гудель
|24
|пз
|Бубакари Сумаре
|21
|пз
|Оливер Торрес
|20
|пз
|Исаак Ромеро
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|16.01.2024
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 3
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 3
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|23.08.2021
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 1
|06.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 0
|12.12.2020
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 1
|23.02.2020
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 3
|27.10.2019
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 3
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|16.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|11.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 2
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 0
|17.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|29
|62
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|29
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|46
|7
|Бетис
|29
|42
|8
|Валенсия
|28
|40
|9
|Вильярреал
|29
|38
|10
|Хетафе
|29
|38
|11
|Лас-Пальмас
|29
|37
|12
|Осасуна
|29
|36
|13
|Алавес
|29
|32
|14
|Мальорка
|29
|30
|15
|Райо Вальекано
|29
|29
|16
|Севилья
|29
|28
|17
|Сельта
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кадис
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Гранада
|28
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|29
|13