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Эшторил - Порту 30 Марта прямая трансляция

30 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Эшторил
Порту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Порту, которое состоится 30 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Порту
Порту
31БразилияврМарсело Карне
3ПортугалиязщБернарду Витал
13БразилиязщЖоау Бассо
23ПортугалиязщПедру Алвару
79ПортугалиязщWagner Pina
7БразилияпзВинисиус Заносело
82ПортугалияпзМатеуш Фернандеш
10ФранцияпзРафик Гюйтан
21ПортугалиянпРодригу Гомеш
11БразилиянпДиас Морейра Кассиано
91Португалиянп Heri
99ПортугалияврДиогу Кошта
23ПортугалиязщЖоау Мариу
3Португалиязщ Пепе
31Бразилиязщ Отавио
18Бразилиязщ Венделл
11Бразилиязщ Пепе
22АргентинапзАлан Варела
16ИспанияпзНико Гонсалес
13БразилияпзВендерсон Галено
10ПортугалиянпШику Консейсау
30Бразилиянп Эванилсон
Главные тренеры
ПортугалияСержиу Консейсау
История личных встреч
09.01.2024Кубок Португалии1/8 финалаЭшторил0 : 4Порту
03.11.2023Португалия - Примейра10-й турПорту0 : 1Эшторил
10.03.2023Португалия - Примейра24-й турПорту3 : 2Эшторил
17.09.2022Португалия - Примейра7-й турЭшторил1 : 1Порту
14.05.2022Португалия - Примейра34-й турПорту2 : 0Эшторил
08.01.2022Португалия - Примейра17-й турЭшторил2 : 3Порту
21.02.2018Португалия - Примейра18-й турЭшторил1 : 3Порту
09.08.2017Португалия - Примейра1-й турПорту4 : 0Эшторил
28.01.2017Португалия - Примейра19-й турЭшторил1 : 2Порту
20.08.2016Португалия - Примейра2-й турПорту1 : 0Эшторил
15.03.2024Португалия - Примейра26-й турЭшторил1 : 0
10.03.2024Португалия - Примейра25-й тур3 : 1Эшторил
02.03.2024Португалия - Примейра24-й турЭшторил1 : 3
25.02.2024Португалия - Примейра23-й тур3 : 3Эшторил
18.02.2024Португалия - Примейра22-й турЭшторил1 : 3
16.03.2024Португалия - Примейра26-й турПорту4 : 1
12.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч1 : 0 4 : 2Порту
08.03.2024Португалия - Примейра25-й тур0 : 3Порту
03.03.2024Португалия - Примейра24-й турПорту5 : 0
29.02.2024Кубок Португалии1/4 финала1 : 2Порту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бенфика2767
2
Квалификация Лиги чемпионов
Спортинг2565
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2658
4
Квалификация Лиги конференций
Брага2653
5 Витория Гимарайнш2650
6 Морейренсе2642
7 Арока2634
8 Фамаликан2631
9 Жил Висенте2728
10 Боавишта2628
11 Каза Пия2627
12 Фаренсе2627
13 Эштрела2626
14 Эшторил2625
15 Риу Аве2625
16 Портимоненсе2623
17
Зона вылета
Визела2621
18
Зона вылета
Шавиш2719

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