Эшторил - Порту 30 Марта прямая трансляция
30 Марта 2024 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 27-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Порту, которое состоится 30 Марта 2024 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эшторил
Эшторил
Порту
Порту
|31
|вр
|Марсело Карне
|3
|зщ
|Бернарду Витал
|13
|зщ
|Жоау Бассо
|23
|зщ
|Педру Алвару
|79
|зщ
|Wagner Pina
|7
|пз
|Винисиус Заносело
|82
|пз
|Матеуш Фернандеш
|10
|пз
|Рафик Гюйтан
|21
|нп
|Родригу Гомеш
|11
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|91
|нп
|Heri
|99
|вр
|Диогу Кошта
|23
|зщ
|Жоау Мариу
|3
|зщ
|Пепе
|31
|зщ
|Отавио
|18
|зщ
|Венделл
|11
|зщ
|Пепе
|22
|пз
|Алан Варела
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|10
|нп
|Шику Консейсау
|30
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|09.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|0 : 4
|03.11.2023
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|10.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
|17.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|1 : 1
|14.05.2022
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|08.01.2022
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|2 : 3
|21.02.2018
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 3
|09.08.2017
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|4 : 0
|28.01.2017
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 2
|20.08.2016
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 3
|25.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|3 : 3
|18.02.2024
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|1 : 3
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|4 : 1
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|08.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 3
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|5 : 0
|29.02.2024
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бенфика
|27
|67
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Спортинг
|25
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|26
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|26
|53
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|50
|6
|Морейренсе
|26
|42
|7
|Арока
|26
|34
|8
|Фамаликан
|26
|31
|9
|Жил Висенте
|27
|28
|10
|Боавишта
|26
|28
|11
|Каза Пия
|26
|27
|12
|Фаренсе
|26
|27
|13
|Эштрела
|26
|26
|14
|Эшторил
|26
|25
|15
|Риу Аве
|26
|25
|16
|Портимоненсе
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Визела
|26
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|27
|19