Гавр - Метц 21 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
21 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Метц, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Метц
Метц
|30
|вр
|Артур Десма
|22
|зщ
|Йоанн Сальмье
|6
|зщ
|Этьен Юте-Кинкуэ
|7
|зщ
|Лоик Него
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|17
|зщ
|Уалид Эль-Хаджам
|14
|пз
|Далер Кузяев
|19
|пз
|Рассул Ндиайе
|8
|пз
|Ясин Кехта
|11
|нп
|Эммануэль Сабби
|9
|нп
|Мохамед Байо
|16
|вр
|Александр Укиджа
|39
|зщ
|Коффи Куао
|8
|зщ
|Исмаэль Траоре
|5
|зщ
|Фали Канде
|3
|зщ
|Матьё Юдоль
|22
|зщ
|Кевин Ван Ден Керкхоф
|6
|пз
|Кевин Н'Дорам
|25
|пз
|Артюр Атта
|14
|пз
|Чейх Сабали
|18
|нп
|Ламин Камара
|10
|нп
|Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
|Лука Элснер
|Ласло Болони
История личных встреч
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 0
|13.03.2023
|Франция - Лига 2
|27-й тур
|1 : 1
|24.10.2022
|Франция - Лига 2
|13-й тур
|2 : 0
|04.03.2019
|Франция - Лига 2
|27-й тур
|2 : 2
|29.09.2018
|Франция - Лига 2
|9-й тур
|0 : 1
|13.02.2016
|Франция - Лига 2
|26-й тур
|0 : 1
|22.09.2015
|Франция - Лига 2
|8-й тур
|1 : 1
|14.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|12.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|4 : 3
|30.03.2024
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 5
|17.03.2024
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|10.03.2024
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Брест
|29
|53
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|28
|52
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Лилль
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Ницца
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ланс
|29
|43
|7
|Ренн
|30
|42
|8
|Лион
|29
|41
|9
|Реймс
|29
|40
|10
|Марсель
|28
|39
|11
|Тулуза
|29
|36
|12
|Страсбург
|29
|36
|13
|Монпелье
|29
|33
|14
|Нант
|30
|31
|15
|Гавр
|29
|28
|16
|Метц
|29
|26
| 17
Зона вылета
|Лорьян
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Клермон
|29
|22