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Гавр - Метц 21 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
21 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 30-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция);
Гавр
Метц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Метц, которое состоится 21 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Стад Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Метц
Метц
30 Франция вр Артур Десма
22 Гвиана зщ Йоанн Сальмье
6 Франция зщ Этьен Юте-Кинкуэ
7 Венгрия зщ Лоик Него
93 Сенегал зщ Аруна Санганте
17 Марокко зщ Уалид Эль-Хаджам
14 Россия пз Далер Кузяев
19 Франция пз Рассул Ндиайе
8 Марокко пз Ясин Кехта
11 США нп Эммануэль Сабби
9 Гвинея нп Мохамед Байо
16 Алжир вр Александр Укиджа
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
8 Кот-д'Ивуар зщ Исмаэль Траоре
5 Гвинея-Бисау зщ Фали Канде
3 Франция зщ Матьё Юдоль
22 Алжир зщ Кевин Ван Ден Керкхоф
6 Франция пз Кевин Н'Дорам
25 Франция пз Артюр Атта
14 Сенегал пз Чейх Сабали
18 Сенегал нп Ламин Камара
10 Грузия нп Жорж Микаутадзе
Главные тренеры
Словения Лука Элснер
Румыния Ласло Болони
История личных встреч
29.10.2023 Франция - Лига 1 10-й тур Метц0 : 0Гавр
13.03.2023 Франция - Лига 2 27-й тур Метц1 : 1Гавр
24.10.2022 Франция - Лига 2 13-й тур Гавр2 : 0Метц
04.03.2019 Франция - Лига 2 27-й тур Гавр2 : 2Метц
29.09.2018 Франция - Лига 2 9-й тур Метц0 : 1Гавр
13.02.2016 Франция - Лига 2 26-й тур Метц0 : 1Гавр
22.09.2015 Франция - Лига 2 8-й тур Гавр1 : 1Метц
14.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Гавр0 : 1
06.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 1 : 1Гавр
31.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Гавр0 : 2
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 1Гавр
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Гавр1 : 0
12.04.2024 Франция - Лига 1 29-й тур Метц2 : 1
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур 4 : 3Метц
30.03.2024 Франция - Лига 1 27-й тур Метц2 : 5
17.03.2024 Франция - Лига 1 26-й тур 2 : 1Метц
10.03.2024 Франция - Лига 1 25-й тур Метц1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2863
2
Лига чемпионов
Брест2953
3
Лига чемпионов
Монако2852
4
Квалификация Лиги чемпионов
Лилль2849
5
Лига Европы
Ницца2947
6
Квалификация Лиги конференций
Ланс2943
7 Ренн3042
8 Лион2941
9 Реймс2940
10 Марсель2839
11 Тулуза2936
12 Страсбург2936
13 Монпелье2933
14 Нант3031
15 Гавр2928
16 Метц2926
17
Зона вылета
Лорьян2926
18
Зона вылета
Клермон2922

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