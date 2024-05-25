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Рубин - Сочи 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия), вместимость: 45379
25 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Рубин
Сочи

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Сочи, которое состоится 25 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань Арена) (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Сочи
Сочи
Главные тренеры
РоссияРашид Маматкулович Рахимов
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
История личных встреч
29.03.2024Россия - МФЛ3-й турСочи1 : 0Рубин
12.11.2023МИР Российская Премьер-лига15-й турСочи0 : 2Рубин
30.04.2022Россия - Премьер-Лига27-й турРубин0 : 6Сочи
21.11.2021Россия - Премьер-Лига15-й турСочи1 : 2Рубин
17.07.2021Кубок Матч Премьер3-й турРубин1 : 3Сочи
03.04.2021Россия - Премьер-Лига24-й турРубин1 : 0Сочи
24.01.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиРубин3 : 2Сочи
18.08.2020Россия - Премьер-Лига3-й турСочи3 : 2Рубин
08.12.2019Россия - Премьер-Лига19-й турСочи1 : 1Рубин
31.08.2019Россия - Премьер-Лига8-й турРубин0 : 3Сочи
19.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й тур3 : 1Рубин
17.05.2024Россия - МФЛ10-й турРубин1 : 0
11.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й турРубин3 : 1
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур1 : 0Рубин
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур2 : 2Рубин
18.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й турСочи2 : 3
17.05.2024Россия - МФЛ10-й турСочи1 : 1
12.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й турСочи6 : 1
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур2 : 2Сочи
05.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур3 : 2Сочи
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Рубин» — «Сочи». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М2956
2 Зенит2954
3 Краснодар2953
4 Локомотив М2950
5 Спартак М2949
6 ЦСКА2945
7 Ростов2943
8 Рубин2941
9 Крылья Советов2940
10 Ахмат2935
11 Урал2930
12 Оренбург2930
13 Факел2929
14 Пари Нижний Новгород2929
15
Зона вылета
Балтика2926
16
Зона вылета
Сочи2923

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