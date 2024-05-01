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Балтика - Локомотив М 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
25 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Балтика
Локомотив М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Локомотив М, которое состоится 25 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Игнашевич
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
15.03.2024Россия - МФЛ2-й турЛокомотив М4 : 1Балтика
14.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Локомотив М1 : 1 6 : 7Балтика
28.11.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Балтика2 : 2Локомотив М
03.09.2023МИР Российская Премьер-лига7-й турЛокомотив М3 : 2Балтика
06.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЛокомотив М0 : 1Балтика
25.09.2019Кубок России1/16 финалаБалтика1 : 1 4 : 1Локомотив М
26.09.2018Кубок России1/16 финалаБалтика2 : 3 ДВЛокомотив М
30.10.1998Чемпионат России Высший дивизион - 199830-й турЛокомотив М2 : 0Балтика
01.07.1998Чемпионат России Высший дивизион - 199815-й турБалтика0 : 3Локомотив М
16.07.1997Чемпионат России Высшая лига - 199718-й турБалтика0 : 0Локомотив М
19.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й тур2 : 1Балтика
17.05.2024Россия - МФЛ10-й тур3 : 3Балтика
14.05.2024Fonbet Кубок РоссииФинал (Путь регионов)Балтика1 : 0
11.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й турБалтика2 : 3
10.05.2024Россия - МФЛ9-й турБалтика1 : 0
18.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й турЛокомотив М2 : 0
17.05.2024Россия - МФЛ10-й тур1 : 3Локомотив М
12.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й тур0 : 2Локомотив М
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур1 : 5Локомотив М
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турЛокомотив М1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Балтика» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М2956
2 Зенит2954
3 Краснодар2953
4 Локомотив М2950
5 Спартак М2949
6 ЦСКА2945
7 Ростов2943
8 Рубин2941
9 Крылья Советов2940
10 Ахмат2935
11 Урал2930
12 Оренбург2930
13 Факел2929
14 Пари Нижний Новгород2929
15
Зона вылета
Балтика2926
16
Зона вылета
Сочи2923

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