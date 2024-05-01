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Крылья Советов - Пари Нижний Новгород 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
25 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 25 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
РоссияИгорь Витальевич Осинькин
СербияСаша Илич
История личных встреч
08.10.2023МИР Российская Премьер-лига11-й турПари Нижний Новгород2 : 0Крылья Советов
23.04.2023МИР Российская Премьер-лига24-й турПари Нижний Новгород2 : 1Крылья Советов
30.10.2022МИР Российская Премьер-лига15-й турКрылья Советов2 : 1Пари Нижний Новгород
06.02.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиКрылья Советов2 : 0Пари Нижний Новгород
28.11.2021Россия - Премьер-Лига16-й турПари Нижний Новгород0 : 0Крылья Советов
17.10.2021Россия - Премьер-Лига11-й турКрылья Советов2 : 0Пари Нижний Новгород
27.02.2021ФНЛ - Первый дивизион27-й турПари Нижний Новгород0 : 1Крылья Советов
05.09.2020ФНЛ - Первый дивизион7-й турКрылья Советов3 : 0Пари Нижний Новгород
02.06.2019Россия - Переходные матчиПереходные матчи. 2-й матчКрылья Советов0 : 1Пари Нижний Новгород
30.05.2019Россия - Переходные матчиПереходные матчи. 1-й матчПари Нижний Новгород1 : 3Крылья Советов
18.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й тур4 : 1Крылья Советов
17.05.2024Россия - МФЛ10-й турКрылья Советов3 : 3
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур3 : 2Крылья Советов
10.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й турКрылья Советов0 : 2
04.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур2 : 1Крылья Советов
20.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й турПари Нижний Новгород2 : 6
17.05.2024Россия - МФЛ10-й турПари Нижний Новгород4 : 0
12.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й тур6 : 1Пари Нижний Новгород
10.05.2024Россия - МФЛ9-й турПари Нижний Новгород0 : 0
05.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турПари Нижний Новгород0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М2956
2 Зенит2954
3 Краснодар2953
4 Локомотив М2950
5 Спартак М2949
6 ЦСКА2945
7 Ростов2943
8 Рубин2941
9 Крылья Советов2940
10 Ахмат2935
11 Урал2930
12 Оренбург2930
13 Факел2929
14 Пари Нижний Новгород2929
15
Зона вылета
Балтика2926
16
Зона вылета
Сочи2923

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