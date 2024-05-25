ЦСКА - Урал 25 Мая прямая трансляция
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
25 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Урал, которое состоится 25 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Владимир Валентинович Федотов
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|29.03.2024
|Россия - МФЛ
|3-й тур
|0 : 5
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|03.05.2023
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 2
|19.04.2023
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|1 : 1
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 2
|22.11.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|0 : 0 5 : 4
|14.09.2022
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|2 : 1
|16.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|03.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 2
|17.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|11-й тур
|0 : 1
|20.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 6
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|5 : 1
|15.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|0 : 0 5 : 4
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 5
|19.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 3
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: ЦСКА — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|29
|56
|2
|Зенит
|29
|54
|3
|Краснодар
|29
|53
|4
|Локомотив М
|29
|50
|5
|Спартак М
|29
|49
|6
|ЦСКА
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|43
|8
|Рубин
|29
|41
|9
|Крылья Советов
|29
|40
|10
|Ахмат
|29
|35
|11
|Урал
|29
|30
|12
|Оренбург
|29
|30
|13
|Факел
|29
|29
|14
|Пари Нижний Новгород
|29
|29
| 15
Зона вылета
|Балтика
|29
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|29
|23