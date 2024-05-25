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ЦСКА - Урал 25 Мая прямая трансляция

Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
25 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
ЦСКА
Урал

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Урал, которое состоится 25 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
РоссияВладимир Валентинович Федотов
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
29.03.2024Россия - МФЛ3-й турУрал0 : 5ЦСКА
22.07.2023МИР Российская Премьер-лига1-й турУрал2 : 1ЦСКА
03.05.2023Fonbet Кубок РоссииФинал (Путь РПЛ)Урал1 : 2ЦСКА
19.04.2023Fonbet Кубок РоссииФинал (Путь РПЛ)ЦСКА1 : 1Урал
15.04.2023МИР Российская Премьер-лига23-й турУрал1 : 2ЦСКА
22.11.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа DУрал0 : 0 5 : 4ЦСКА
14.09.2022Fonbet Кубок РоссииГруппа DЦСКА2 : 1Урал
16.07.2022МИР Российская Премьер-лига1-й турЦСКА2 : 0Урал
03.04.2022Россия - Премьер-Лига23-й турЦСКА2 : 2Урал
17.10.2021Россия - Премьер-Лига11-й турУрал0 : 1ЦСКА
20.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й тур2 : 6ЦСКА
17.05.2024Россия - МФЛ10-й турЦСКА5 : 1
15.05.2024Fonbet Кубок РоссииФинал (Путь РПЛ)0 : 0 5 : 4ЦСКА
11.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й тур0 : 1ЦСКА
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур0 : 5ЦСКА
19.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й турУрал3 : 3
17.05.2024Россия - МФЛ10-й тур1 : 1Урал
12.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й тур0 : 0Урал
10.05.2024Россия - МФЛ9-й турУрал0 : 3
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турУрал2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: ЦСКА — «Урал». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М2956
2 Зенит2954
3 Краснодар2953
4 Локомотив М2950
5 Спартак М2949
6 ЦСКА2945
7 Ростов2943
8 Рубин2941
9 Крылья Советов2940
10 Ахмат2935
11 Урал2930
12 Оренбург2930
13 Факел2929
14 Пари Нижний Новгород2929
15
Зона вылета
Балтика2926
16
Зона вылета
Сочи2923

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