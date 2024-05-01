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Оренбург - Спартак М 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 10046
25 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Оренбург
Спартак М

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Спартак М, которое состоится 25 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Спартак М
Москва
Главные тренеры
ИспанияДавид Деограсия
Босния и ГерцеговинаВладимир Слишкович (и.о.)
История личных встреч
14.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Спартак М3 : 1Оренбург
29.11.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Оренбург1 : 0Спартак М
23.07.2023МИР Российская Премьер-лига1-й турСпартак М3 : 2Оренбург
18.03.2023МИР Российская Премьер-лига20-й турОренбург2 : 0Спартак М
31.07.2022МИР Российская Премьер-лига3-й турСпартак М4 : 1Оренбург
14.03.2020Россия - Премьер-Лига22-й турОренбург1 : 3Спартак М
29.09.2019Россия - Премьер-Лига11-й турСпартак М1 : 2Оренбург
26.05.2019Россия - Премьер-Лига30-й турОренбург2 : 0Спартак М
19.02.2019Товарищеские матчи (клубы) - 2019Февраль 2019Спартак М1 : 1Оренбург
28.07.2018Россия - Премьер-Лига1-й турСпартак М1 : 0Оренбург
19.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й тур3 : 3Оренбург
17.05.2024Россия - МФЛ10-й турОренбург0 : 1
12.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й турОренбург0 : 2
10.05.2024Россия - МФЛ9-й турОренбург0 : 5
04.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турОренбург2 : 1
19.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й турСпартак М3 : 1
17.05.2024Россия - МФЛ10-й тур1 : 1Спартак М
14.05.2024Fonbet Кубок РоссииФинал (Путь регионов)1 : 0Спартак М
11.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й турСпартак М1 : 0
10.05.2024Россия - МФЛ9-й турСпартак М5 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Оренбург» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М2956
2 Зенит2954
3 Краснодар2953
4 Локомотив М2950
5 Спартак М2949
6 ЦСКА2945
7 Ростов2943
8 Рубин2941
9 Крылья Советов2940
10 Ахмат2935
11 Урал2930
12 Оренбург2930
13 Факел2929
14 Пари Нижний Новгород2929
15
Зона вылета
Балтика2926
16
Зона вылета
Сочи2923

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