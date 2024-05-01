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Краснодар - Динамо М 25 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
25 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Краснодар
Динамо М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Динамо М, которое состоится 25 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
ЧехияМарцел Личка
История личных встреч
19.09.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DКраснодар1 : 1 4 : 2Динамо М
09.08.2023Fonbet Кубок РоссииГруппа DДинамо М4 : 3Краснодар
21.07.2023МИР Российская Премьер-лига1-й турДинамо М1 : 3Краснодар
11.03.2023МИР Российская Премьер-лига19-й турКраснодар3 : 1Динамо М
13.08.2022МИР Российская Премьер-лига5-й турДинамо М0 : 0Краснодар
03.04.2022Россия - Премьер-Лига23-й турКраснодар0 : 1Динамо М
06.11.2021Россия - Премьер-Лига14-й турДинамо М1 : 0Краснодар
18.03.2021Россия - Премьер-Лига23-й турКраснодар2 : 3Динамо М
04.10.2020Россия - Премьер-Лига10-й турДинамо М2 : 0Краснодар
19.07.2020Россия - Премьер-Лига23-й турКраснодар0 : 2Динамо М
18.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й тур2 : 3Краснодар
17.05.2024Россия - МФЛ10-й тур4 : 2Краснодар
11.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й тур1 : 0Краснодар
10.05.2024Россия - МФЛ9-й турКраснодар3 : 2
04.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турКраснодар0 : 1
18.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й турДинамо М4 : 1
17.05.2024Россия - МФЛ10-й турДинамо М1 : 1
11.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й тур2 : 3Динамо М
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур0 : 2Динамо М
05.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турДинамо М3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М2956
2 Зенит2954
3 Краснодар2953
4 Локомотив М2950
5 Спартак М2949
6 ЦСКА2945
7 Ростов2943
8 Рубин2941
9 Крылья Советов2940
10 Ахмат2935
11 Урал2930
12 Оренбург2930
13 Факел2929
14 Пари Нижний Новгород2929
15
Зона вылета
Балтика2926
16
Зона вылета
Сочи2923

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