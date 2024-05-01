Краснодар - Динамо М 25 Мая прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
25 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Динамо М, которое состоится 25 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Марцел Личка
История личных встреч
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|1 : 1 4 : 2
|09.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|4 : 3
|21.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|11.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|13.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|03.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 1
|06.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|1 : 0
|18.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|2 : 0
|19.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|0 : 2
|18.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 3
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|4 : 2
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|3 : 2
|04.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 3
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 2
|05.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|29
|56
|2
|Зенит
|29
|54
|3
|Краснодар
|29
|53
|4
|Локомотив М
|29
|50
|5
|Спартак М
|29
|49
|6
|ЦСКА
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|43
|8
|Рубин
|29
|41
|9
|Крылья Советов
|29
|40
|10
|Ахмат
|29
|35
|11
|Урал
|29
|30
|12
|Оренбург
|29
|30
|13
|Факел
|29
|29
|14
|Пари Нижний Новгород
|29
|29
| 15
Зона вылета
|Балтика
|29
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|29
|23