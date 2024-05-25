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Зенит - Ростов 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
25 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Зенит
Ростов

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ростов, которое состоится 25 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
РоссияСергей Богданович Семак
РоссияВалерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
12.04.2024Россия - МФЛ5-й турЗенит2 : 1Ростов
29.07.2023МИР Российская Премьер-лига2-й турРостов1 : 1Зенит
16.04.2023МИР Российская Премьер-лига23-й турРостов0 : 0Зенит
02.10.2022МИР Российская Премьер-лига11-й турЗенит3 : 1Ростов
03.12.2021Россия - Премьер-Лига17-й турЗенит2 : 2Ростов
01.08.2021Россия - Премьер-Лига2-й турРостов2 : 4Зенит
27.02.2021Россия - Премьер-Лига20-й турЗенит2 : 2Ростов
15.08.2020Россия - Премьер-Лига2-й турРостов0 : 2Зенит
22.07.2020Россия - Премьер-Лига30-й турРостов1 : 2Зенит
19.10.2019Россия - Премьер-Лига13-й турЗенит6 : 1Ростов
19.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й тур1 : 5Зенит
17.05.2024Россия - МФЛ10-й тур0 : 1Зенит
15.05.2024Fonbet Кубок РоссииФинал (Путь РПЛ)Зенит0 : 0 5 : 4
11.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й турЗенит0 : 1
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур0 : 3Зенит
19.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й турРостов2 : 1
17.05.2024Россия - МФЛ10-й тур0 : 1Ростов
11.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й тур3 : 1Ростов
10.05.2024Россия - МФЛ9-й турРостов3 : 1
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур1 : 0Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М2956
2 Зенит2954
3 Краснодар2953
4 Локомотив М2950
5 Спартак М2949
6 ЦСКА2945
7 Ростов2943
8 Рубин2941
9 Крылья Советов2940
10 Ахмат2935
11 Урал2930
12 Оренбург2930
13 Факел2929
14 Пари Нижний Новгород2929
15
Зона вылета
Балтика2926
16
Зона вылета
Сочи2923

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