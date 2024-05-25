Зенит - Ростов 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
25 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ростов, которое состоится 25 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Валерий Георгиевич Карпин
История личных встреч
|12.04.2024
|Россия - МФЛ
|5-й тур
|2 : 1
|29.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 0
|02.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 1
|03.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 2
|01.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 4
|27.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|2 : 2
|15.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 2
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 2
|19.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|6 : 1
|19.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 5
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|0 : 1
|15.05.2024
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ)
|0 : 0 5 : 4
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 3
|19.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|3 : 1
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Зенит» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|29
|56
|2
|Зенит
|29
|54
|3
|Краснодар
|29
|53
|4
|Локомотив М
|29
|50
|5
|Спартак М
|29
|49
|6
|ЦСКА
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|43
|8
|Рубин
|29
|41
|9
|Крылья Советов
|29
|40
|10
|Ахмат
|29
|35
|11
|Урал
|29
|30
|12
|Оренбург
|29
|30
|13
|Факел
|29
|29
|14
|Пари Нижний Новгород
|29
|29
| 15
Зона вылета
|Балтика
|29
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|29
|23