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Факел - Ахмат 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
25 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
Факел
Ахмат

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Ахмат, которое состоится 25 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
РоссияИгорь Геннадьевич Черевченко
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
05.04.2024Россия - МФЛ4-й турАхмат2 : 0Факел
04.11.2023МИР Российская Премьер-лига14-й турАхмат1 : 2Факел
16.04.2023МИР Российская Премьер-лига23-й турФакел1 : 1Ахмат
24.07.2022МИР Российская Премьер-лига2-й турАхмат2 : 1Факел
06.02.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиФакел3 : 3Ахмат
21.09.2016Кубок России1/16 финалаФакел1 : 1 3 : 5Ахмат
26.09.2006Россия - Первый дивизион - 200636-й турФакел2 : 1Ахмат
07.06.2006Россия - Первый дивизион - 200616-й турАхмат1 : 3Факел
18.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й тур2 : 0Факел
17.05.2024Россия - МФЛ10-й турФакел0 : 1
12.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й турФакел0 : 0
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур0 : 0Факел
06.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турФакел1 : 1
19.05.2024МИР Российская Премьер-лига29-й турАхмат1 : 5
17.05.2024Россия - МФЛ10-й тур4 : 0Ахмат
10.05.2024МИР Российская Премьер-лига28-й тур0 : 2Ахмат
10.05.2024Россия - МФЛ9-й тур3 : 1Ахмат
04.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й тур0 : 1Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Факел» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Динамо М2956
2 Зенит2954
3 Краснодар2953
4 Локомотив М2950
5 Спартак М2949
6 ЦСКА2945
7 Ростов2943
8 Рубин2941
9 Крылья Советов2940
10 Ахмат2935
11 Урал2930
12 Оренбург2930
13 Факел2929
14 Пари Нижний Новгород2929
15
Зона вылета
Балтика2926
16
Зона вылета
Сочи2923

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