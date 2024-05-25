Факел - Ахмат 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
25 Мая 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Ахмат, которое состоится 25 Мая 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Игорь Геннадьевич Черевченко
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|05.04.2024
|Россия - МФЛ
|4-й тур
|2 : 0
|04.11.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|24.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 1
|06.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 3
|21.09.2016
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 5
|26.09.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|36-й тур
|2 : 1
|07.06.2006
|Россия - Первый дивизион - 2006
|16-й тур
|1 : 3
|18.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|0 : 0
|06.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 5
|17.05.2024
|Россия - МФЛ
|10-й тур
|4 : 0
|10.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 2
|10.05.2024
|Россия - МФЛ
|9-й тур
|3 : 1
|04.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура РПЛ: «Факел» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|29
|56
|2
|Зенит
|29
|54
|3
|Краснодар
|29
|53
|4
|Локомотив М
|29
|50
|5
|Спартак М
|29
|49
|6
|ЦСКА
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|43
|8
|Рубин
|29
|41
|9
|Крылья Советов
|29
|40
|10
|Ахмат
|29
|35
|11
|Урал
|29
|30
|12
|Оренбург
|29
|30
|13
|Факел
|29
|29
|14
|Пари Нижний Новгород
|29
|29
| 15
Зона вылета
|Балтика
|29
|26
| 16
Зона вылета
|Сочи
|29
|23