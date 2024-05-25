Лион - ПСЖ 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
25 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Франции, Финал
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - ПСЖ, которое состоится 25 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, Финал, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
ПСЖ
Париж
|23
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|12
|зщ
|Джейк О'Брайен
|55
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Максанс Какере
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|17
|нп
|Мохамед Саид Бенрахма
|99
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|5
|зщ
|Маркиньос
|35
|зщ
|Лукас Бералдо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|29
|нп
|Брэдли Баркола
Главные тренеры
|Пьер Саж
|Луис Энрике
История личных встреч
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|03.09.2023
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|1 : 4
|02.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|18.09.2022
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 1
|09.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|21.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|2 : 4
|13.12.2020
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 1
|31.07.2020
|Франция - Кубок лиги
|Финал
|0 : 0 6 : 5
|04.03.2020
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 5
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|06.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 4
|28.04.2024
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|3 : 2
|21.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|4 : 1
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|07.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|01.05.2024
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Франции: «Лион» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
| Лион-Дюшер
Бастия
|4 : 1
2-й раунд
| Аяччо
Орлеан
|1 : 2
| Сент-Этьен
Ним
|0 : 1
| Кевийи-Руан
Дижон
|3 : 1
| Тионвиль Лузитанос
Анси
|2 : 1
| Шамбери
Гренобль
|1 : 1 5 : 4
1/32 финала
| По
Нант
|1 : 4
| Саргемин
Валансьен
|0 : 2
| Феньи Ольнуа
Кевийи-Руан
|1 : 0
| Шамбли
Расинг
|1 : 2
| Шалан
Родез
|0 : 4
| Метц
Клермон
|1 : 1 1 : 3
| Фабрег
Трелисак
|1 : 4
| Орлеан
Ним
|2 : 1
| Алес
Париж
|1 : 2
| Брест
Анже
|1 : 0
| Лион-Дюшер
Ле-Пюи Фут 43
|1 : 2
| Лилль
Голден Лайон
|12 : 0
| Ле-Эрбье
Шатору
|2 : 2 3 : 4
| Авуэн
Страсбург
|0 : 4
| Антант
Бордо
|1 : 1 2 : 4
| Сен-Омер
Дюнкерк
|2 : 3
| Сошо
Лорьян
|2 : 1
| Амьен
Монпелье
|1 : 2
| Ницца
Осер
|0 : 0 4 : 2
| Тионвиль Лузитанос
Марсель
|0 : 1
| Понтарлье
Лион
|0 : 3
| Генгам
Ренн
|0 : 2
| Ланс
Монако
|2 : 2 5 : 6
| Гавр
Кан
|2 : 1
| Динан-Леон
Реймс
|0 : 3
| Луан-Кюизо
Руан
|0 : 2
| Дьепп
Лаваль
|0 : 4
| Фёр
Сен-Приес
|3 : 5
| Шамбери
Тулуза
|0 : 3
| Бержерак
Либурн
|2 : 1
| Ревель
ПСЖ
|0 : 9
1/16 финала
| Бержерак
Лион
|1 : 2
| Бордо
Ницца
|2 : 3
| Валансьен
Париж
|2 : 1
| Родез
Монако
|1 : 3
| Трелисак
Брест
|1 : 2
| Ле-Пюи Фут 43
Дюнкерк
|2 : 1
| Нант
Лаваль
|0 : 1
| Орлеан
ПСЖ
|1 : 4
| Сен-Приес
Роморантен
|4 : 1
| Сошо
Реймс
|2 : 2 5 : 4
| Клермон
Страсбург
|1 : 3
| Шатору
Гавр
|0 : 1
| Руан
Тулуза
|3 : 3 12 : 11
| Расинг
Лилль
|0 : 1
| Ренн
Марсель
|1 : 1 9 : 8
| Феньи Ольнуа
Монпелье
|0 : 4
1/8 финала
| Сошо
Ренн
|1 : 6
| Лион
Лилль
|2 : 1
| Страсбург
Гавр
|3 : 1
| Сен-Приес
Валансьен
|1 : 2
| Ле-Пюи Фут 43
Лаваль
|2 : 1
| Монпелье
Ницца
|1 : 4
| ПСЖ
Брест
|3 : 1
| Руан
Монако
|1 : 1 6 : 5
1/4 финала
| Лион
Страсбург
|0 : 0 4 : 3
| Руан
Валансьен
|1 : 1 2 : 4
| Ле-Пюи Фут 43
Ренн
|1 : 3
| ПСЖ
Ницца
|3 : 1
1/2 финала
| Лион
Валансьен
|3 : 0
| ПСЖ
Ренн
|1 : 0
Финал
| Лион
ПСЖ
|25.05