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Лион - ПСЖ 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
25 Мая 2024 года в 22:00 (+03:00). Кубок Франции, Финал
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Лион
ПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - ПСЖ, которое состоится 25 Мая 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, Финал, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
ПСЖ
Париж
23 Бразилия вр Лукас Перри
22 Ангола зщ Клинтон Мата
12 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
55 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
6 Франция пз Максанс Какере
31 Сербия пз Неманья Матич
8 Франция пз Корентин Толиссо
18 Франция нп Райан Шерки
10 Франция нп Александр Ляказетт
17 Алжир нп Мохамед Саид Бенрахма
99 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
5 Бразилия зщ Маркиньос
35 Бразилия зщ Лукас Бералдо
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
19 Южная Корея пз Ли Кан Ин
9 Португалия нп Гонсалу Рамуш
29 Франция нп Брэдли Баркола
Главные тренеры
Франция Пьер Саж
Испания Луис Энрике
История личных встреч
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур ПСЖ4 : 1Лион
03.09.2023 Франция - Лига 1 4-й тур Лион1 : 4ПСЖ
02.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур ПСЖ0 : 1Лион
18.09.2022 Франция - Лига 1 8-й тур Лион0 : 1ПСЖ
09.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Лион1 : 1ПСЖ
19.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур ПСЖ2 : 1Лион
21.03.2021 Франция - Лига 1 30-й тур Лион2 : 4ПСЖ
13.12.2020 Франция - Лига 1 14-й тур ПСЖ0 : 1Лион
31.07.2020 Франция - Кубок лиги Финал ПСЖ0 : 0 6 : 5Лион
04.03.2020 Кубок Франции 1/2 финала Лион1 : 5ПСЖ
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Лион2 : 1
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур 0 : 1Лион
06.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур 3 : 4Лион
28.04.2024 Франция - Лига 1 31-й тур Лион3 : 2
21.04.2024 Франция - Лига 1 30-й тур ПСЖ4 : 1Лион
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур 0 : 2ПСЖ
15.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур 1 : 2ПСЖ
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур ПСЖ1 : 3
07.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч ПСЖ0 : 1
01.05.2024 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч 1 : 0ПСЖ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Франции: «Лион» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Лион-Дюшер
Бастия
4 : 1
2-й раунд
Аяччо
Орлеан
1 : 2
Сент-Этьен
Ним
0 : 1
Кевийи-Руан
Дижон
3 : 1
Тионвиль Лузитанос
Анси
2 : 1
Шамбери
Гренобль
1 : 1 5 : 4
1/32 финала
По
Нант
1 : 4
Саргемин
Валансьен
0 : 2
Феньи Ольнуа
Кевийи-Руан
1 : 0
Шамбли
Расинг
1 : 2
Шалан
Родез
0 : 4
Метц
Клермон
1 : 1 1 : 3
Фабрег
Трелисак
1 : 4
Орлеан
Ним
2 : 1
Алес
Париж
1 : 2
Брест
Анже
1 : 0
Лион-Дюшер
Ле-Пюи Фут 43
1 : 2
Лилль
Голден Лайон
12 : 0
Ле-Эрбье
Шатору
2 : 2 3 : 4
Авуэн
Страсбург
0 : 4
Антант
Бордо
1 : 1 2 : 4
Сен-Омер
Дюнкерк
2 : 3
Сошо
Лорьян
2 : 1
Амьен
Монпелье
1 : 2
Ницца
Осер
0 : 0 4 : 2
Тионвиль Лузитанос
Марсель
0 : 1
Понтарлье
Лион
0 : 3
Генгам
Ренн
0 : 2
Ланс
Монако
2 : 2 5 : 6
Гавр
Кан
2 : 1
Динан-Леон
Реймс
0 : 3
Луан-Кюизо
Руан
0 : 2
Дьепп
Лаваль
0 : 4
Фёр
Сен-Приес
3 : 5
Шамбери
Тулуза
0 : 3
Бержерак
Либурн
2 : 1
Ревель
ПСЖ
0 : 9
1/16 финала
Бержерак
Лион
1 : 2
Бордо
Ницца
2 : 3
Валансьен
Париж
2 : 1
Родез
Монако
1 : 3
Трелисак
Брест
1 : 2
Ле-Пюи Фут 43
Дюнкерк
2 : 1
Нант
Лаваль
0 : 1
Орлеан
ПСЖ
1 : 4
Сен-Приес
Роморантен
4 : 1
Сошо
Реймс
2 : 2 5 : 4
Клермон
Страсбург
1 : 3
Шатору
Гавр
0 : 1
Руан
Тулуза
3 : 3 12 : 11
Расинг
Лилль
0 : 1
Ренн
Марсель
1 : 1 9 : 8
Феньи Ольнуа
Монпелье
0 : 4
1/8 финала
Сошо
Ренн
1 : 6
Лион
Лилль
2 : 1
Страсбург
Гавр
3 : 1
Сен-Приес
Валансьен
1 : 2
Ле-Пюи Фут 43
Лаваль
2 : 1
Монпелье
Ницца
1 : 4
ПСЖ
Брест
3 : 1
Руан
Монако
1 : 1 6 : 5
1/4 финала
Лион
Страсбург
0 : 0 4 : 3
Руан
Валансьен
1 : 1 2 : 4
Ле-Пюи Фут 43
Ренн
1 : 3
ПСЖ
Ницца
3 : 1
1/2 финала
Лион
Валансьен
3 : 0
ПСЖ
Ренн
1 : 0
Финал
Лион
ПСЖ
25.05

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