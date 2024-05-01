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Осасуна - Вильярреал 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
25 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
Осасуна
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Вильярреал, которое состоится 25 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Вильярреал
Вильярреал
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
28ИспаниязщХорхе Эррандо
22КолумбиязщХоан Мохика
15ИспаниязщРубен Пенья
6ИспанияпзЛукас Торро
34ИспанияпзИкер Муньос
10ИспанияпзАймар Орос
16ИспаниянпМой Гомес
17ХорватиянпАнте Будимир
13ШвецияврФилип Йоргенсен
17ИспаниязщКико Фемения
12Кот-д'ИвуарзщЭрик Бейи
2КолумбиязщЙерсон Москера
18ИспаниязщАльберто Морено
10ИспанияпзДани Парехо
4ИспанияпзСантьяго Комесанья
16ИспанияпзАлекс Баэна
25Буркина-ФасонпБертран Траоре
7ИспаниянпХерар Морено
11НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
26.11.2023Испания - Примера14-й турВильярреал3 : 1Осасуна
19.03.2023Испания - Примера26-й турОсасуна0 : 3Вильярреал
17.10.2022Испания - Примера9-й турВильярреал2 : 0Осасуна
05.03.2022Испания - Примера27-й турОсасуна1 : 0Вильярреал
17.10.2021Испания - Примера9-й турВильярреал1 : 2Осасуна
11.04.2021Испания - Примера30-й турВильярреал1 : 2Осасуна
19.12.2020Испания - Примера14-й турОсасуна1 : 3Вильярреал
02.02.2020Испания - Примера22-й турВильярреал3 : 1Осасуна
05.10.2019Испания - Примера8-й турОсасуна2 : 1Вильярреал
01.03.2017Испания - Примера25-й турОсасуна1 : 4Вильярреал
19.05.2024Испания - Примера37-й тур1 : 4Осасуна
14.05.2024Испания - Примера36-й турОсасуна1 : 1
11.05.2024Испания - Примера35-й тур2 : 2Осасуна
05.05.2024Испания - Примера34-й турОсасуна0 : 2
28.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 0Осасуна
19.05.2024Испания - Примера37-й турВильярреал4 : 4
14.05.2024Испания - Примера36-й тур0 : 1Вильярреал
11.05.2024Испания - Примера35-й турВильярреал3 : 2
05.05.2024Испания - Примера34-й тур3 : 2Вильярреал
28.04.2024Испания - Примера33-й турВильярреал3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3794
2
Лига чемпионов
Барселона3782
3
Лига чемпионов
Жирона3778
4
Лига чемпионов
Атлетико М3773
5
Лига Европы
Атлетик Б3765
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3760
7 Бетис3756
8 Вильярреал3752
9 Валенсия3748
10 Алавес3745
11 Осасуна3744
12 Хетафе3743
13 Севилья3741
14 Сельта3740
15 Лас-Пальмас3739
16 Райо Вальекано3738
17 Мальорка3737
18
Зона вылета
Кадис3733
19
Зона вылета
Гранада3721
20
Зона вылета
Альмерия3718

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