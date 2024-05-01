Осасуна - Вильярреал 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
25 Мая 2024 года в 15:00 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Вильярреал, которое состоится 25 Мая 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Вильярреал
Вильярреал
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|28
|зщ
|Хорхе Эррандо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|15
|зщ
|Рубен Пенья
|6
|пз
|Лукас Торро
|34
|пз
|Икер Муньос
|10
|пз
|Аймар Орос
|16
|нп
|Мой Гомес
|17
|нп
|Анте Будимир
|13
|вр
|Филип Йоргенсен
|17
|зщ
|Кико Фемения
|12
|зщ
|Эрик Бейи
|2
|зщ
|Йерсон Москера
|18
|зщ
|Альберто Морено
|10
|пз
|Дани Парехо
|4
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|25
|нп
|Бертран Траоре
|7
|нп
|Херар Морено
|11
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|26.11.2023
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|0 : 3
|17.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 0
|05.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|17.10.2021
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|11.04.2021
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
|19.12.2020
|Испания - Примера
|14-й тур
|1 : 3
|02.02.2020
|Испания - Примера
|22-й тур
|3 : 1
|05.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 1
|01.03.2017
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 4
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 4
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 2
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|37
|94
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|82
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|37
|78
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|37
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|37
|65
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|37
|60
|7
|Бетис
|37
|56
|8
|Вильярреал
|37
|52
|9
|Валенсия
|37
|48
|10
|Алавес
|37
|45
|11
|Осасуна
|37
|44
|12
|Хетафе
|37
|43
|13
|Севилья
|37
|41
|14
|Сельта
|37
|40
|15
|Лас-Пальмас
|37
|39
|16
|Райо Вальекано
|37
|38
|17
|Мальорка
|37
|37
| 18
Зона вылета
|Кадис
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Гранада
|37
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|37
|18