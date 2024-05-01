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Реал Сосьедад - Атлетико М 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
25 Мая 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Реал Сосьедад
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетико М, которое состоится 25 Мая 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетико М
Мадрид
1ИспанияврАлекс Ремиро
18МализщАмари Траоре
6ИспаниязщАриц Элустондо
20ИспаниязщХон Пачеко
25ИспаниязщХавьер Галан
22ИспанияпзБеньят Туррьентес
8ИспанияпзМикель Мерино
23ИспанияпзБрайс Мендес
14ЯпониянпТакефуса Кубо
11НидерландынпШеральдо Бекер
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
20БельгияпзАксель Витсель
14ИспанияпзМаркос Льоренте
5АргентинапзРодриго Де Пауль
6Испанияпз Коке
18БельгияпзАртур Вермерен
12БразилиянпСамуэл Лино
7ФранциянпАнтуан Гризманн
10АргентинанпАнхель Корреа
Главные тренеры
ИспанияИманол Альгуасиль
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
08.10.2023Испания - Примера9-й турАтлетико М2 : 1Реал Сосьедад
03.08.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиАтлетико М0 : 0Реал Сосьедад
28.05.2023Испания - Примера37-й турАтлетико М2 : 1Реал Сосьедад
03.09.2022Испания - Примера4-й турРеал Сосьедад1 : 1Атлетико М
22.05.2022Испания - Примера38-й турРеал Сосьедад1 : 2Атлетико М
19.01.2022Кубок Испании1/8 финалаРеал Сосьедад2 : 0Атлетико М
24.10.2021Испания - Примера10-й турАтлетико М2 : 2Реал Сосьедад
12.05.2021Испания - Примера36-й турАтлетико М2 : 1Реал Сосьедад
22.12.2020Испания - Примера15-й турРеал Сосьедад0 : 2Атлетико М
19.07.2020Испания - Примера38-й турАтлетико М1 : 1Реал Сосьедад
19.05.2024Испания - Примера37-й тур0 : 2Реал Сосьедад
16.05.2024Испания - Примера36-й турРеал Сосьедад1 : 0
13.05.2024Испания - Примера35-й тур2 : 0Реал Сосьедад
04.05.2024Испания - Примера34-й турРеал Сосьедад2 : 0
26.04.2024Испания - Примера33-й турРеал Сосьедад0 : 1
19.05.2024Испания - Примера37-й турАтлетико М1 : 4
15.05.2024Испания - Примера36-й тур0 : 3Атлетико М
12.05.2024Испания - Примера35-й турАтлетико М1 : 0
04.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 1Атлетико М
27.04.2024Испания - Примера33-й турАтлетико М3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3794
2
Лига чемпионов
Барселона3782
3
Лига чемпионов
Жирона3778
4
Лига чемпионов
Атлетико М3773
5
Лига Европы
Атлетик Б3765
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3760
7 Бетис3756
8 Вильярреал3752
9 Валенсия3748
10 Алавес3745
11 Осасуна3744
12 Хетафе3743
13 Севилья3741
14 Сельта3740
15 Лас-Пальмас3739
16 Райо Вальекано3738
17 Мальорка3737
18
Зона вылета
Кадис3733
19
Зона вылета
Гранада3721
20
Зона вылета
Альмерия3718

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