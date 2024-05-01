Реал Сосьедад - Атлетико М 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 39313
25 Мая 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Атлетико М, которое состоится 25 Мая 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|20
|зщ
|Хон Пачеко
|25
|зщ
|Хавьер Галан
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|8
|пз
|Микель Мерино
|23
|пз
|Брайс Мендес
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|20
|пз
|Аксель Витсель
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|6
|пз
|Коке
|18
|пз
|Артур Вермерен
|12
|нп
|Самуэл Лино
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|10
|нп
|Анхель Корреа
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Диего Симеоне
История личных встреч
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 1
|03.08.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 1
|22.05.2022
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|24.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|2 : 2
|12.05.2021
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|22.12.2020
|Испания - Примера
|15-й тур
|0 : 2
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 2
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|13.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 0
|26.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 1
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|37
|94
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|82
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|37
|78
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|37
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|37
|65
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|37
|60
|7
|Бетис
|37
|56
|8
|Вильярреал
|37
|52
|9
|Валенсия
|37
|48
|10
|Алавес
|37
|45
|11
|Осасуна
|37
|44
|12
|Хетафе
|37
|43
|13
|Севилья
|37
|41
|14
|Сельта
|37
|40
|15
|Лас-Пальмас
|37
|39
|16
|Райо Вальекано
|37
|38
|17
|Мальорка
|37
|37
| 18
Зона вылета
|Кадис
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Гранада
|37
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|37
|18