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Райо Вальекано - Атлетик Б 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
25 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Райо Вальекано
Атлетик Б

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетик Б, которое состоится 25 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
5ИспаниязщАридане Эрнандес
24ФранциязщФлорьян Лежён
12УругвайзщЛуис Эспино
17ИспанияпзУнай Лопес
21СенегалпзПате Сисс
8АргентинапзОскар Трехо
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
34ИспаниянпСерхио Камельо
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
4ИспаниязщАйтор Паредес
5ИспаниязщЕрай Альварес
17ИспаниязщЮри Берчиче
14ИспанияпзДани Гарсия
24ИспанияпзБеньят Прадос
30ИспанияпзУнаи Гомес
11ИспаниянпНико Уильямс
7ИспаниянпАлекс Беренгер
20ИспаниянпАсьер Вильялибре
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Родригес
ИспанияЭрнесто Вальверде
История личных встреч
02.12.2023Испания - Примера15-й турАтлетик Б4 : 0Райо Вальекано
05.03.2023Испания - Примера24-й турРайо Вальекано0 : 0Атлетик Б
17.09.2022Испания - Примера6-й турАтлетик Б3 : 2Райо Вальекано
23.01.2022Испания - Примера22-й турРайо Вальекано0 : 1Атлетик Б
21.09.2021Испания - Примера6-й турАтлетик Б1 : 2Райо Вальекано
14.04.2019Испания - Примера32-й турАтлетик Б3 : 2Райо Вальекано
24.10.2018Испания - Примера3-й турРайо Вальекано1 : 1Атлетик Б
10.04.2016Испания - Примера32-й турАтлетик Б1 : 0Райо Вальекано
29.11.2015Испания - Примера13-й турРайо Вальекано0 : 3Атлетик Б
22.02.2015Испания - Примера24-й турАтлетик Б1 : 0Райо Вальекано
19.05.2024Испания - Примера37-й тур3 : 0Райо Вальекано
15.05.2024Испания - Примера36-й турРайо Вальекано2 : 1
12.05.2024Испания - Примера35-й тур0 : 0Райо Вальекано
05.05.2024Испания - Примера34-й турРайо Вальекано0 : 1
28.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 0Райо Вальекано
19.05.2024Испания - Примера37-й турАтлетик Б2 : 0
15.05.2024Испания - Примера36-й тур2 : 1Атлетик Б
11.05.2024Испания - Примера35-й турАтлетик Б2 : 2
03.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 2Атлетик Б
27.04.2024Испания - Примера33-й тур3 : 1Атлетик Б
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3794
2
Лига чемпионов
Барселона3782
3
Лига чемпионов
Жирона3778
4
Лига чемпионов
Атлетико М3773
5
Лига Европы
Атлетик Б3765
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3760
7 Бетис3756
8 Вильярреал3752
9 Валенсия3748
10 Алавес3745
11 Осасуна3744
12 Хетафе3743
13 Севилья3741
14 Сельта3740
15 Лас-Пальмас3739
16 Райо Вальекано3738
17 Мальорка3737
18
Зона вылета
Кадис3733
19
Зона вылета
Гранада3721
20
Зона вылета
Альмерия3718

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