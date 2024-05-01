Райо Вальекано - Атлетик Б 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
25 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Атлетик Б, которое состоится 25 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Атлетик Б
Бильбао
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|5
|зщ
|Аридане Эрнандес
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|12
|зщ
|Луис Эспино
|17
|пз
|Унай Лопес
|21
|пз
|Пате Сисс
|8
|пз
|Оскар Трехо
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|34
|нп
|Серхио Камельо
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|4
|зщ
|Айтор Паредес
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|14
|пз
|Дани Гарсия
|24
|пз
|Беньят Прадос
|30
|пз
|Унаи Гомес
|11
|нп
|Нико Уильямс
|7
|нп
|Алекс Беренгер
|20
|нп
|Асьер Вильялибре
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|02.12.2023
|Испания - Примера
|15-й тур
|4 : 0
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|17.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 2
|23.01.2022
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 1
|21.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 2
|14.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|3 : 2
|24.10.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|10.04.2016
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|29.11.2015
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 3
|22.02.2015
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|03.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|37
|94
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|82
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|37
|78
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|37
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|37
|65
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|37
|60
|7
|Бетис
|37
|56
|8
|Вильярреал
|37
|52
|9
|Валенсия
|37
|48
|10
|Алавес
|37
|45
|11
|Осасуна
|37
|44
|12
|Хетафе
|37
|43
|13
|Севилья
|37
|41
|14
|Сельта
|37
|40
|15
|Лас-Пальмас
|37
|39
|16
|Райо Вальекано
|37
|38
|17
|Мальорка
|37
|37
| 18
Зона вылета
|Кадис
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Гранада
|37
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|37
|18