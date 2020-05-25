Альмерия - Кадис 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
25 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Кадис, которое состоится 25 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Кадис
Кадис
|13
|вр
|Фернандо Мартинес
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|21
|зщ
|Чуми
|22
|зщ
|Сесар Монтес
|24
|зщ
|Бруну Ланга
|3
|зщ
|Эдгар Гонсалес
|5
|пз
|Лукас Робертоне
|8
|пз
|Хонатан Виера
|38
|нп
|Лука Ромеро
|10
|нп
|Адриан Эмбарба
|15
|нп
|Энтони Лосано
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|2
|зщ
|Хосеба Сальдуа
|3
|зщ
|Фали Хименес
|14
|зщ
|Мамаду Мбайе
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|27
|пз
|Роберт Наварро
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|17
|пз
|Гонсало Эскаланте
|7
|нп
|Рубен Собрино
|9
|нп
|Хуанми
|21
|нп
|Рохер Марти
Главные тренеры
|Гаиска Гаритано
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|26.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 1
|18.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|30.12.2022
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|29.02.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|2 : 1
|29.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 8-й тур
|1 : 2
|19.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 22-й тур
|0 : 0
|17.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 1-й тур
|1 : 0
|06.04.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|0 : 0
|05.11.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|0 : 2
|05.09.2017
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 2
|16.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|0 : 1
|27.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 3
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|37
|94
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|37
|82
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|37
|78
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|37
|73
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|37
|65
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|37
|60
|7
|Бетис
|37
|56
|8
|Вильярреал
|37
|52
|9
|Валенсия
|37
|48
|10
|Алавес
|37
|45
|11
|Осасуна
|37
|44
|12
|Хетафе
|37
|43
|13
|Севилья
|37
|41
|14
|Сельта
|37
|40
|15
|Лас-Пальмас
|37
|39
|16
|Райо Вальекано
|37
|38
|17
|Мальорка
|37
|37
| 18
Зона вылета
|Кадис
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Гранада
|37
|21
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|37
|18