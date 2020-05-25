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Альмерия - Кадис 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
25 Мая 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 38-й тур
Альмерия
Кадис

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Кадис, которое состоится 25 Мая 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Пауэр Хорс - Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Альмерия
Альмерия
Кадис
Кадис
13ИспанияврФернандо Мартинес
18ИспаниязщМарк Пубиль
21Испаниязщ Чуми
22МексиказщСесар Монтес
24МозамбикзщБруну Ланга
3ИспаниязщЭдгар Гонсалес
5АргентинапзЛукас Робертоне
8ИспанияпзХонатан Виера
38АргентинанпЛука Ромеро
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
15ГондураснпЭнтони Лосано
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
2ИспаниязщХосеба Сальдуа
3ИспаниязщФали Хименес
14СенегалзщМамаду Мбайе
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
27ИспанияпзРоберт Наварро
4ИспанияпзРубен Алькарас
17АргентинапзГонсало Эскаланте
7ИспаниянпРубен Собрино
9Испаниянп Хуанми
21ИспаниянпРохер Марти
Главные тренеры
ИспанияГаиска Гаритано
ИспанияСерхио Гонсалес
История личных встреч
26.08.2023Испания - Примера3-й турКадис1 : 1Альмерия
18.03.2023Испания - Примера26-й турАльмерия1 : 1Кадис
30.12.2022Испания - Примера15-й турКадис1 : 1Альмерия
29.02.2020Испания - СегундаСегунда. 30-й турКадис2 : 1Альмерия
29.09.2019Испания - СегундаСегунда. 8-й турАльмерия1 : 2Кадис
19.01.2019Испания - СегундаСегунда. 22-й турАльмерия0 : 0Кадис
17.08.2018Испания - СегундаСегунда. 1-й турКадис1 : 0Альмерия
06.04.2018Испания - СегундаСегунда. 34-й турКадис0 : 0Альмерия
05.11.2017Испания - СегундаСегунда. 13-й турАльмерия0 : 2Кадис
05.09.2017Кубок Испании2-й раундКадис1 : 0Альмерия
19.05.2024Испания - Примера37-й тур2 : 2Альмерия
16.05.2024Испания - Примера36-й турАльмерия0 : 2
12.05.2024Испания - Примера35-й тур3 : 2Альмерия
05.05.2024Испания - Примера34-й тур0 : 1Альмерия
27.04.2024Испания - Примера33-й турАльмерия1 : 3
19.05.2024Испания - Примера37-й турКадис0 : 0
15.05.2024Испания - Примера36-й тур0 : 1Кадис
12.05.2024Испания - Примера35-й турКадис1 : 0
04.05.2024Испания - Примера34-й тур3 : 0Кадис
28.04.2024Испания - Примера33-й турКадис1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3794
2
Лига чемпионов
Барселона3782
3
Лига чемпионов
Жирона3778
4
Лига чемпионов
Атлетико М3773
5
Лига Европы
Атлетик Б3765
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3760
7 Бетис3756
8 Вильярреал3752
9 Валенсия3748
10 Алавес3745
11 Осасуна3744
12 Хетафе3743
13 Севилья3741
14 Сельта3740
15 Лас-Пальмас3739
16 Райо Вальекано3738
17 Мальорка3737
18
Зона вылета
Кадис3733
19
Зона вылета
Гранада3721
20
Зона вылета
Альмерия3718

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