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Ювентус - Монца 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
25 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
Ювентус
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Монца, которое состоится 25 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Монца
Монца
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
6 Бразилия зщ Данило
20 Италия пз Фабио Миретти
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
22 США нп Тимоти Веа
17 Англия нп Сэмюэл Айлинг
7 Италия нп Федерико Кьеза
9 Сербия нп Душан Влахович
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Армандо Иццо
22 Испания зщ Пабло Мари
5 Италия зщ Лука Кальдирола
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
32 Италия пз Маттео Пессина
38 Франция пз Уоррен Бондо
28 Италия пз Андреа Кольпани
21 Аргентина пз Валентин Карбони
20 Италия нп Алессио Дзербин
47 Португалия нп Дани Карвалью
Главные тренеры
Уругвай Паоло Монтеро (и.о.)
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
01.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Монца1 : 2Ювентус
29.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Ювентус0 : 2Монца
19.01.2023 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус2 : 1Монца
18.09.2022 Италия - Серия А Серия А. 7-й тур Монца1 : 0Ювентус
31.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Монца1 : 2Ювентус
20.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 3 : 3Ювентус
15.05.2024 Кубок Италии Финал 0 : 1Ювентус
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Ювентус1 : 1
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур 1 : 1Ювентус
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур Ювентус0 : 0
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Монца0 : 1
13.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 2 : 1Монца
04.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Монца2 : 2
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 1 : 1Монца
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Монца1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3793
2
Лига чемпионов
Милан3774
3
Лига чемпионов
Болонья3768
4
Лига чемпионов
Ювентус3768
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3763
7
Лига Европы
Лацио3760
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3757
9 Торино3753
10 Наполи3752
11 Дженоа3746
12 Монца3745
13 Верона3737
14 Лечче3737
15 Кальяри3836
16 Фрозиноне3735
17 Удинезе3734
18
Зона вылета
Эмполи3733
19
Зона вылета
Сассуоло3729
20
Зона вылета
Салернитана3716

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