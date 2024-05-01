Ювентус - Монца 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
25 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Монца, которое состоится 25 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Монца
Монца
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|20
|пз
|Фабио Миретти
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|22
|нп
|Тимоти Веа
|17
|нп
|Сэмюэл Айлинг
|7
|нп
|Федерико Кьеза
|9
|нп
|Душан Влахович
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|32
|пз
|Маттео Пессина
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|21
|пз
|Валентин Карбони
|20
|нп
|Алессио Дзербин
|47
|нп
|Дани Карвалью
Главные тренеры
|Паоло Монтеро (и.о.)
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|01.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 2
|29.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|0 : 2
|19.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 7-й тур
|1 : 0
|31.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 3
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|0 : 1
|13.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 1
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|93
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|37
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|37
|68
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|37
|68
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|63
| 7
Лига Европы
|Лацио
|37
|60
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Торино
|37
|53
|10
|Наполи
|37
|52
|11
|Дженоа
|37
|46
|12
|Монца
|37
|45
|13
|Верона
|37
|37
|14
|Лечче
|37
|37
|15
|Кальяри
|38
|36
|16
|Фрозиноне
|37
|35
|17
|Удинезе
|37
|34
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|37
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|37
|16