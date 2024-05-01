Милан - Салернитана 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
25 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Салернитана, которое состоится 25 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Салернитана
Салерно
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|2
|зщ
|Давиде Калабрия
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|19
|зщ
|Тео Эрнандес
|24
|зщ
|Симон Кьер
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|7
|пз
|Ясин Адли
|4
|пз
|Исмаэль Беннасер
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|10
|нп
|Рафаэл Леау
|9
|нп
|Оливье Жиру
|1
|вр
|Винченцо Фьорилло
|27
|зщ
|Никколо Пьероцци
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|6
|зщ
|Саломон Самбья
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|4
|зщ
|Триантафиллос Пасалидис
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|25
|пз
|Джулио Маджоре
|20
|пз
|Григорис Кастанос
|33
|нп
|Лум Чауна
|22
|нп
|Чуквубуйкем Иквууэмеси
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Стефано Колантуоно
История личных встреч
|22.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 2
|13.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 26-й тур
|1 : 1
|04.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 16-й тур
|1 : 2
|19.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 2
|04.12.2021
|Италия - Серия А
|16-й тур
|2 : 0
|18.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 1
|11.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|5 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|3 : 3
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|22.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 2
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|06.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 2
|26.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|37
|93
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|37
|74
| 3
Лига чемпионов
|Болонья
|37
|68
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|37
|68
| 5
Лига чемпионов
|Аталанта
|36
|66
| 6
Лига Европы
|Рома
|37
|63
| 7
Лига Европы
|Лацио
|37
|60
| 8
Квалификация Лиги конференций
|Фиорентина
|37
|57
|9
|Торино
|37
|53
|10
|Наполи
|37
|52
|11
|Дженоа
|37
|46
|12
|Монца
|37
|45
|13
|Верона
|37
|37
|14
|Лечче
|37
|37
|15
|Кальяри
|38
|36
|16
|Фрозиноне
|37
|35
|17
|Удинезе
|37
|34
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|37
|33
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|37
|29
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|37
|16