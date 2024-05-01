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Милан - Салернитана 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
25 Мая 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 38-й тур
Главный судья: Давиде Ди Марко (Италия);
Милан
Салернитана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Салернитана, которое состоится 25 Мая 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Салернитана
Салерно
57 Италия вр Марко Спортьелло
2 Италия зщ Давиде Калабрия
46 Италия зщ Маттео Габбиа
19 Франция зщ Тео Эрнандес
24 Дания зщ Симон Кьер
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
7 Франция пз Ясин Адли
4 Алжир пз Исмаэль Беннасер
11 США нп Кристиан Пулишич
10 Португалия нп Рафаэл Леау
9 Франция нп Оливье Жиру
1 Италия вр Винченцо Фьорилло
27 Италия зщ Никколо Пьероцци
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
6 Франция зщ Саломон Самбья
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
4 Греция зщ Триантафиллос Пасалидис
18 Мали пз Лассана Кулибали
25 Италия пз Джулио Маджоре
20 Кипр пз Григорис Кастанос
33 Франция нп Лум Чауна
22 Нигерия нп Чуквубуйкем Иквууэмеси
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Стефано Колантуоно
История личных встреч
22.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Салернитана2 : 2Милан
13.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 26-й тур Милан1 : 1Салернитана
04.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 16-й тур Салернитана1 : 2Милан
19.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Салернитана2 : 2Милан
04.12.2021 Италия - Серия А 16-й тур Милан2 : 0Салернитана
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 3 : 1Милан
11.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур Милан5 : 1
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Милан3 : 3
27.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 0 : 0Милан
22.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Милан1 : 2
20.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Салернитана1 : 2
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 1 : 1Салернитана
06.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Салернитана1 : 2
26.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 3 : 0Салернитана
21.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Салернитана0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3793
2
Лига чемпионов
Милан3774
3
Лига чемпионов
Болонья3768
4
Лига чемпионов
Ювентус3768
5
Лига чемпионов
Аталанта3666
6
Лига Европы
Рома3763
7
Лига Европы
Лацио3760
8
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина3757
9 Торино3753
10 Наполи3752
11 Дженоа3746
12 Монца3745
13 Верона3737
14 Лечче3737
15 Кальяри3836
16 Фрозиноне3735
17 Удинезе3734
18
Зона вылета
Эмполи3733
19
Зона вылета
Сассуоло3729
20
Зона вылета
Салернитана3716

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