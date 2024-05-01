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Енисей - Тюмень 25 Мая прямая трансляция

25 Мая 2024 года в 09:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 34-й тур
Енисей
Тюмень

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Тюмень, которое состоится 25 Мая 2024 года в 09:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
РоссияАндрей Валерьевич Тихонов
РоссияИгорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
30.07.2023Россия - Мелбет Первая лига3-й турТюмень1 : 0Енисей
03.09.2019Кубок России1/32 финалаТюмень0 : 1Енисей
29.10.2017ФНЛ - Первый дивизион20-й турТюмень1 : 1Енисей
15.07.2017ФНЛ - Первый дивизион2-й турЕнисей3 : 1Тюмень
14.05.2017ФНЛ - Первый дивизион37-й турЕнисей1 : 0Тюмень
30.10.2016ФНЛ - Первый дивизион19-й турТюмень2 : 3Енисей
02.05.2016ФНЛ - Первый дивизион34-й турТюмень3 : 1Енисей
15.10.2015ФНЛ - Первый дивизион16-й турЕнисей1 : 0Тюмень
15.02.2015POLYTAN Кубок ФНЛГруппа C. 2-й турТюмень1 : 1Енисей
18.11.2014ФНЛ - Первый дивизион20-й турЕнисей1 : 1Тюмень
18.05.2024Россия - Мелбет Первая лига33-й тур0 : 2Енисей
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турЕнисей2 : 0
08.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й тур1 : 1Енисей
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур0 : 0Енисей
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турЕнисей1 : 1
20.05.2024Россия - Мелбет Первая лига33-й турТюмень2 : 0
16.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турТюмень1 : 0
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур2 : 1Тюмень
05.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турТюмень0 : 2
30.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 1Тюмень
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3363
2
Повышение
Динамо Мх3361
3
Плей-офф за повышение
Акрон3356
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3355
5 Родина3352
6 Тюмень3348
7 Енисей3348
8 Шинник3348
9 Алания3346
10 Торпедо М3344
11 Нефтехимик3342
12 КАМАЗ3341
13 СКА-Хабаровск3341
14 Черноморец3335
15 Сокол3335
16
Зона вылета
Ленинградец3334
17
Зона вылета
Волгарь3331
18
Зона вылета
Кубань3323

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