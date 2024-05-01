Родина - Нефтехимик 25 Мая прямая трансляция
25 Мая 2024 года в 13:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 34-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Родина - Нефтехимик, которое состоится 25 Мая 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Родина
Москва
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Франк Себриан Артига
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|27.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 4
|13.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 5
|23.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 2
|18.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 3
|08.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 1
|30.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 1
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 2
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|0 : 0
|28.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|33
|63
| 2
Повышение
|Динамо Мх
|33
|61
| 3
Плей-офф за повышение
|Акрон
|33
|56
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|33
|55
|5
|Родина
|33
|52
|6
|Тюмень
|33
|48
|7
|Енисей
|33
|48
|8
|Шинник
|33
|48
|9
|Алания
|33
|46
|10
|Торпедо М
|33
|44
|11
|Нефтехимик
|33
|42
|12
|КАМАЗ
|33
|41
|13
|СКА-Хабаровск
|33
|41
|14
|Черноморец
|33
|35
|15
|Сокол
|33
|35
| 16
Зона вылета
|Ленинградец
|33
|34
| 17
Зона вылета
|Волгарь
|33
|31
| 18
Зона вылета
|Кубань
|33
|23