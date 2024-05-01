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Алания - Динамо Мх 25 Мая прямая трансляция

25 Мая 2024 года в 13:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 34-й тур
Алания
Динамо Мх

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Динамо Мх, которое состоится 25 Мая 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
РоссияОлег Петрович Василенко
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
РоссияЕвгений Игоревич Калешин
РоссияХасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
18.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турДинамо Мх3 : 0Алания
03.06.2023Россия - Мелбет Первая лига34-й турДинамо Мх1 : 2Алания
18.07.2022Россия - Мелбет Первая лига1-й турАлания0 : 0Динамо Мх
07.09.2019ПФЛ - Юг8-й турАлания4 : 0Динамо Мх
20.05.2024Россия - Мелбет Первая лига33-й тур0 : 1Алания
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур0 : 0Алания
08.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турАлания1 : 2
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турАлания1 : 1
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур3 : 3Алания
18.05.2024Россия - Мелбет Первая лига33-й турДинамо Мх2 : 0
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур3 : 1Динамо Мх
08.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турДинамо Мх1 : 0
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турДинамо Мх3 : 0
29.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур0 : 0Динамо Мх
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3363
2
Повышение
Динамо Мх3361
3
Плей-офф за повышение
Акрон3356
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3355
5 Родина3352
6 Тюмень3348
7 Енисей3348
8 Шинник3348
9 Алания3346
10 Торпедо М3344
11 Нефтехимик3342
12 КАМАЗ3341
13 СКА-Хабаровск3341
14 Черноморец3335
15 Сокол3335
16
Зона вылета
Ленинградец3334
17
Зона вылета
Волгарь3331
18
Зона вылета
Кубань3323

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