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Шинник - Арсенал 25 Мая прямая трансляция

25 Мая 2024 года в 13:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 34-й тур
Шинник
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Арсенал, которое состоится 25 Мая 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Арсенал
Тула
Главные тренеры
РоссияДмитрий Николаевич Черышев
РоссияАлександр Александрович Сторожук
История личных встреч
17.09.2023Россия - Мелбет Первая лига10-й турАрсенал2 : 0Шинник
21.05.2023Россия - Мелбет Первая лига32-й турАрсенал0 : 1Шинник
28.10.2022Россия - Мелбет Первая лига16-й турШинник2 : 1Арсенал
12.03.2016ФНЛ - Первый дивизион25-й турАрсенал4 : 1Шинник
17.08.2015ФНЛ - Первый дивизион7-й турШинник0 : 4Арсенал
20.02.2014Кубок ФНЛЗа 3-е местоАрсенал1 : 3Шинник
17.11.2013ФНЛ - Первый дивизион24-й турШинник5 : 0Арсенал
02.08.2013ФНЛ - Первый дивизион6-й турАрсенал4 : 0Шинник
20.05.2024Россия - Мелбет Первая лига33-й тур1 : 1Шинник
16.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турШинник1 : 0
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турШинник2 : 1
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур1 : 1Шинник
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турШинник1 : 0
20.05.2024Россия - Мелбет Первая лига33-й турАрсенал1 : 0
16.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й тур1 : 1Арсенал
11.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турАрсенал1 : 0
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур1 : 1Арсенал
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турАрсенал3 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3363
2
Повышение
Динамо Мх3361
3
Плей-офф за повышение
Акрон3356
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3355
5 Родина3352
6 Тюмень3348
7 Енисей3348
8 Шинник3348
9 Алания3346
10 Торпедо М3344
11 Нефтехимик3342
12 КАМАЗ3341
13 СКА-Хабаровск3341
14 Черноморец3335
15 Сокол3335
16
Зона вылета
Ленинградец3334
17
Зона вылета
Волгарь3331
18
Зона вылета
Кубань3323

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