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Волгарь - Кубань 25 Мая прямая трансляция

25 Мая 2024 года в 13:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 34-й тур
Волгарь
Кубань

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Кубань, которое состоится 25 Мая 2024 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 34-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
Кубань
Краснодар
Главные тренеры
РоссияДенис Викторович Клюев
РоссияРоберт Геннадьевич Евдокимов
История личных встреч
06.08.2023Россия - Мелбет Первая лига4-й турКубань2 : 0Волгарь
26.03.2023Россия - Мелбет Первая лига24-й турВолгарь1 : 1Кубань
04.09.2022Россия - Мелбет Первая лига8-й турКубань0 : 0Волгарь
12.03.2022ФНЛ - Первый дивизион27-й турКубань1 : 3Волгарь
05.09.2021ФНЛ - Первый дивизион9-й турВолгарь0 : 2Кубань
04.08.2021Кубок России1/64 финалаВолгарь1 : 1 2 : 4Кубань
16.07.2019ПФЛ - Юг1-й турВолгарь2 : 0Кубань
23.03.2019Второй дивизион - Юг19-й турВолгарь0 : 1Кубань
26.08.2018Второй дивизион - Юг5-й турКубань2 : 1Волгарь
20.05.2024Россия - Мелбет Первая лига33-й тур1 : 0Волгарь
16.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турВолгарь1 : 0
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й турВолгарь1 : 1
04.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й тур3 : 0Волгарь
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й тур1 : 1Волгарь
20.05.2024Россия - Мелбет Первая лига33-й турКубань0 : 1
16.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й тур1 : 0Кубань
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур2 : 0Кубань
05.05.2024Россия - Мелбет Первая лига31-й турКубань0 : 2
28.04.2024Россия - Мелбет Первая лига30-й турКубань1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки3363
2
Повышение
Динамо Мх3361
3
Плей-офф за повышение
Акрон3356
4
Плей-офф за повышение
Арсенал3355
5 Родина3352
6 Тюмень3348
7 Енисей3348
8 Шинник3348
9 Алания3346
10 Торпедо М3344
11 Нефтехимик3342
12 КАМАЗ3341
13 СКА-Хабаровск3341
14 Черноморец3335
15 Сокол3335
16
Зона вылета
Ленинградец3334
17
Зона вылета
Волгарь3331
18
Зона вылета
Кубань3323

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