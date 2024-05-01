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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
25 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Кубок Англии, Финал
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 25 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
18 Германия вр Штефан Ортега
2 Англия зщ Кайл Уолкер
3 Португалия зщ Рубен Диаш
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
16 Испания пз Родри
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия пз Фил Фоден
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
24 Камерун вр Андре Онана
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
20 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
4 Марокко пз Софьян Амрабат
37 Англия пз Кобби Майну
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
39 Шотландия пз Скотт Мактоминей
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Манчестер Сити
03.06.2023 Кубок Англии Финал Манчестер Сити2 : 1Манчестер Юнайтед
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
02.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити6 : 3Манчестер Юнайтед
06.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити4 : 1Манчестер Юнайтед
06.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
07.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити0 : 2Манчестер Юнайтед
06.01.2021 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
12.12.2020 Англия - Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед0 : 0Манчестер Сити
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Сити3 : 1
14.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 0 : 2Манчестер Сити
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 4Манчестер Сити
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Сити5 : 1
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 0 : 2Манчестер Сити
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 0 : 2Манчестер Юнайтед
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2
12.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
06.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур 4 : 0Манчестер Юнайтед
27.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Англии: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало манкунианского дерби запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Шеппи Юнайтед
Уолсолл
1 : 4
Нортгемптон Таун
Барроу
1 : 3
Саттон Юнайтед
Филд
2 : 1
Донкастер Роверс
Аккрингтон Стэнли
2 : 2
Рединг
Милтон-Кинс Донс
3 : 2
Линкольн Сити
Моркам
1 : 2
Шрусбери Таун
Колчестер Юнайтед
3 : 2
Истли
Борхэм Вуд
5 : 1
Брэдфорд Сити
Уиком Уондерерс
1 : 2
Питерборо Юнайтед
Солфорд Сити
2 : 2
Порт Вейл
Бёртон Альбион
0 : 0
Суиндон Таун
Олдершот Таун
4 : 7
Марин
Харрогейт Таун
1 : 5
Ньюпорт Каунти
Олдхэм Атлетик
2 : 0
Лейтон Ориент
Карлайл Юнайтед
3 : 1
Оксфорд Юнайтед
Мейденхед Юнайтед
2 : 0
Херефорд
Гиллингем
0 : 2
Эксетер Сити
Уиган Атлетик
0 : 2
Болтон Уондерерс
Солихалл Мурс
4 : 0
Ноттс Каунти
Кроули Таун
3 : 2
Рамсгейт
Уокинг
2 : 1
Скарборо Атлетик
Форест Грин Роверс
1 : 1
Честер
Йорк Сити
0 : 0
Чешам Юнайтед
Мейдстон Юнайтед
0 : 2
Бристоль Роверс
Уитби Таун
7 : 2
Кембридж Юнайтед
Брэкнелл Таун
2 : 1
Керзон Аштон
Барнет
0 : 1
Уимблдон
Челтнем Таун
5 : 1
Стивенидж
Транмир Роверс
4 : 3
Стокпорт Каунти
Уорксоп Таун
5 : 1
Йовил Таун
Гейтсхед
3 : 2
Бромли
Блэкпул
0 : 2
Мэнсфилд Таун
Рексем
1 : 2
Честерфилд
Портсмут
1 : 0
Слау Таун
Гримсби Таун
1 : 1
Киддерминстер Харриерс
Флитвуд Таун
1 : 2
Кру Александра
Дерби Каунти
2 : 2
Чарльтон Атлетик
Крэй Велли Пейпер Миллз
1 : 1
2-й раунд
Солфорд Сити
Питерборо Юнайтед
4 : 4 4 : 5
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
1 : 2 ДВ
Йорк Сити
Честер
2 : 1
Бёртон Альбион
Порт Вейл
0 : 2
Форест Грин Роверс
Скарборо Атлетик
14.11
Ноттс Каунти
Шрусбери Таун
2 : 3
Йорк Сити
Уиган Атлетик
0 : 1
Саттон Юнайтед
Барнсли
02.12
Уиком Уондерерс
Моркам
0 : 2
Кембридж Юнайтед
Флитвуд Таун
4 : 0
Стивенидж
Порт Вейл
1 : 1
Ньюпорт Каунти
Барнет
1 : 1
Питерборо Юнайтед
Донкастер Роверс
2 : 1
Оксфорд Юнайтед
Гримсби Таун
2 : 0
Мейдстон Юнайтед
Барроу
2 : 1
Гиллингем
Чарльтон Атлетик
2 : 0
Болтон Уондерерс
Харрогейт Таун
5 : 1
Истли
Рединг
2 : 1
Олдершот Таун
Стокпорт Каунти
2 : 2
Честерфилд
Лейтон Ориент
1 : 0
Рексем
Йовил Таун
3 : 0
Уимблдон
Рамсгейт
5 : 0
Альфретон Таун
Уолсолл
0 : 0
Кру Александра
Бристоль Роверс
2 : 4
Блэкпул
Форест Грин Роверс
3 : 0
1/32 финала
Команда12
Кристал Пэлас
Эвертон
0 : 0 1 : 0
Брентфорд
Вулверхэмптон
1 : 1 3 : 2 ДВ
Фулхэм
Ротерхэм Юнайтед
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
1 : 0
Мейдстон Юнайтед
Стивенидж
1 : 0
Миллуолл
Лестер Сити
2 : 3
Уимблдон
Ипсвич Таун
1 : 3
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
6 : 2
Сандерленд
Ньюкасл Юнайтед
0 : 3
Уотфорд
Честерфилд
2 : 1
Сток Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 4
Плимут Аргайл
Саттон Юнайтед
3 : 1
Гиллингем
Шеффилд Юнайтед
0 : 4
Блэкберн Роверс
Кембридж Юнайтед
5 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
Борнмут
2 : 3
Норвич Сити
Бристоль Роверс
1 : 1 1 : 3
Команда12
Саутгемптон
Уолсолл
4 : 0
Ньюпорт Каунти
Истли
1 : 1 1 : 3
Халл Сити
Бирмингем Сити
1 : 1 2 : 1
Суонси Сити
Моркам
2 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Кардифф Сити
4 : 0
Мидлсбро
Астон Вилла
0 : 1
Челси
Престон Норт Энд
4 : 0
Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун
5 : 0
Ноттингем Форест
Блэкпул
2 : 2 2 : 3 ДВ
Лутон Таун
Болтон Уондерерс
0 : 0 1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Бристоль Сити
1 : 1 1 : 0
Шрусбери Таун
Рексем
0 : 1
Вест Бромвич Альбион
Олдершот Таун
4 : 1
Питерборо Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 : 3
Арсенал
Ливерпуль
0 : 2
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
0 : 2
1/16 финала
Команда12
Борнмут
Суонси Сити
5 : 0
Челси
Астон Вилла
0 : 0
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри Сити
1 : 1
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
0 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
0 : 1
Ипсвич Таун
Мейдстон Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
Бирмингем Сити
3 : 0
Лидс Юнайтед
Плимут Аргайл
1 : 1
Команда12
Эвертон
Лутон Таун
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
2 : 5
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2
Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
0 : 2
Уотфорд
Саутгемптон
1 : 1
Ливерпуль
Норвич Сити
5 : 2
Ньюпорт Каунти
Манчестер Юнайтед
2 : 4
Блэкберн Роверс
Рексем
4 : 1
1/8 финала
Ковентри Сити
Мейдстон Юнайтед
5 : 0
Борнмут
Лестер Сити
0 : 1 ДВ
Блэкберн Роверс
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1 3 : 4
Лутон Таун
Манчестер Сити
2 : 6
Челси
Лидс Юнайтед
3 : 2
Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 0
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
0 : 1
Ливерпуль
Саутгемптон
3 : 0
1/4 финала
Вулверхэмптон
Ковентри Сити
2 : 3
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Челси
Лестер Сити
4 : 2
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
4 : 3 ДВ
1/2 финала
Манчестер Сити
Челси
1 : 0
Ковентри Сити
Манчестер Юнайтед
3 : 3 2 : 4
Финал
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
25.05

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