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Кайзерслаутерн - Байер 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
25 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Кубок Германии, Финал
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Кайзерслаутерн
Байер

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Байер, которое состоится 25 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, Финал, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Байер
Леверкузен
18 Германия вр Юлиан Краль
6 Мали зщ Алмами Туре
2 Германия зщ Борис Томиак
33 Швейцария зщ Ян Эльведи
8 Германия зщ Жан Циммер
15 Польша зщ Тимотеуш Пухач
26 Чехия пз Филип Калоч
20 Германия пз Тобиас Рашль
7 Германия пз Марлон Риттер
11 Германия пз Кенни Редондо
19 Германия нп Даниэль Ганслик
17 Чехия вр Матей Коварж
6 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
4 Германия зщ Жонатан Та
12 Буркина-Фасо зщ Эдмон Тапсоба
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
8 Германия пз Роберт Андрих
34 Швейцария пз Гранит Джака
10 Германия пз Флориан Вирц
7 Германия нп Йонас Хофман
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
Главные тренеры
Германия Дирк Шустер
Германия Рюдигер Зиль
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
03.03.2015 Кубок Германии 1/8 финала Байер2 : 0 ДВКайзерслаутерн
12.02.2014 Кубок Германии 1/4 финала Байер0 : 1 ДВКайзерслаутерн
11.04.2012 Германия - Бундеслига 30-й тур Байер3 : 1Кайзерслаутерн
18.11.2011 Германия - Бундеслига 13-й тур Кайзерслаутерн0 : 2Байер
02.04.2011 Германия - Бундеслига 28-й тур Кайзерслаутерн0 : 1Байер
07.11.2010 Германия - Бундеслига 11-й тур Байер3 : 1Кайзерслаутерн
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Кайзерслаутерн5 : 0
11.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 1Кайзерслаутерн
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Кайзерслаутерн4 : 1
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 3Кайзерслаутерн
20.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Кайзерслаутерн1 : 1
22.05.2024 Лига Европы Финал 3 : 0Байер
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Байер2 : 1
12.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур 0 : 5Байер
09.05.2024 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч Байер2 : 2
05.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 1 : 5Байер
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Германии: «Кайзерслаутерн» — «Байер». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Карлсруэ
2 : 1
Берзенбрюк
Боруссия М
0 : 7
Зандхаузен
Ганновер-96
3 : 3 4 : 2
Айнтрахт Б
Шальке-04
1 : 3
Карл Цейсс
Герта
0 : 5
Балинген
Штутгарт
0 : 4
Атлас Д
Санкт-Паули
0 : 5
Виктория 1904
Вердер
3 : 2
Обернойланд
Нюрнберг
1 : 9
Шотт
Боруссия Д
1 : 6
Тойтония Оттензен
Байер
0 : 8
Гютерсло
Хольштайн
0 : 2
Эльверсберг
Майнц
0 : 1
Галлешер
Гройтер Фюрт
0 : 1
Арминия
Бохум
2 : 2 4 : 1
Ростокер
Хайденхайм
0 : 8
Рот-Вайсс Эс
Гамбург
3 : 4 ДВ
Иллертиссен
Фортуна
1 : 3
Маккаби Б
Вольфсбург
0 : 6
Рот-Вайсс К
Кайзерслаутерн
0 : 5
Локомотив Лейпциг
Айнтрахт Ф
0 : 7
Оберахерн
Фрайбург
0 : 2
Унтерхахинг
Аугсбург
2 : 0
Энерги
Падерборн 07
0 : 7
Франкфурт
Ганза Р
1 : 1 0 : 3
Астория Вальдорф
Унион
0 : 4
Хомбург
Дармштадт 98
3 : 0
Ян
Магдебург
1 : 2
Любек
Хоффенхайм
1 : 4
Оснабрюк
Кёльн
1 : 3 ДВ
Пройссен Мюнстер
Бавария
0 : 4
Веен
РБ Лейпциг
2 : 3
1/16 финала
Штутгарт
Унион
1 : 0
Вольфсбург
РБ Лейпциг
1 : 0
Санкт-Паули
Шальке-04
2 : 1 ДВ
Хомбург
Гройтер Фюрт
2 : 1
Унтерхахинг
Фортуна
3 : 6 ДВ
Кайзерслаутерн
Кёльн
3 : 2
Арминия
Гамбург
1 : 1 3 : 4
Боруссия М
Хайденхайм
3 : 1
Зандхаузен
Байер
2 : 5
Хольштайн
Магдебург
3 : 3 3 : 4
Фрайбург
Падерборн 07
1 : 3
Боруссия Д
Хоффенхайм
1 : 0
Виктория 1904
Айнтрахт Ф
0 : 2
Саарбрюккен
Бавария
2 : 1
Нюрнберг
Ганза Р
3 : 2 ДВ
Герта
Майнц
3 : 0
1/8 финала
Магдебург
Фортуна
1 : 2
Кайзерслаутерн
Нюрнберг
2 : 0
Хомбург
Санкт-Паули
1 : 4
Боруссия М
Вольфсбург
1 : 0 ДВ
Байер
Падерборн 07
3 : 1
Саарбрюккен
Айнтрахт Ф
2 : 0
Герта
Гамбург
3 : 3 5 : 3
Штутгарт
Боруссия Д
2 : 0
1/4 финала
Санкт-Паули
Фортуна
2 : 2 3 : 4
Герта
Кайзерслаутерн
1 : 3
Байер
Штутгарт
3 : 2
Саарбрюккен
Боруссия М
2 : 1
1/2 финала
Саарбрюккен
Кайзерслаутерн
0 : 2
Байер
Фортуна
4 : 0
Финал
Кайзерслаутерн
Байер
25.05

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