Кайзерслаутерн - Байер 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
25 Мая 2024 года в 21:00 (+03:00). Кубок Германии, Финал
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайзерслаутерн - Байер, которое состоится 25 Мая 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, Финал, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Байер
Леверкузен
|18
|вр
|Юлиан Краль
|6
|зщ
|Алмами Туре
|2
|зщ
|Борис Томиак
|33
|зщ
|Ян Эльведи
|8
|зщ
|Жан Циммер
|15
|зщ
|Тимотеуш Пухач
|26
|пз
|Филип Калоч
|20
|пз
|Тобиас Рашль
|7
|пз
|Марлон Риттер
|11
|пз
|Кенни Редондо
|19
|нп
|Даниэль Ганслик
|17
|вр
|Матей Коварж
|6
|зщ
|Одилон Коссуну
|4
|зщ
|Жонатан Та
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|34
|пз
|Гранит Джака
|10
|пз
|Флориан Вирц
|7
|нп
|Йонас Хофман
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Дирк Шустер
|Рюдигер Зиль
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|03.03.2015
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0 ДВ
|12.02.2014
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 1 ДВ
|11.04.2012
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|18.11.2011
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|02.04.2011
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|07.11.2010
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|5 : 0
|11.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|04.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|4 : 1
|27.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 3
|20.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|22.05.2024
|Лига Европы
|Финал
|3 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 5
|09.05.2024
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|05.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Германии: «Кайзерслаутерн» — «Байер». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
| Саарбрюккен
Карлсруэ
|2 : 1
| Берзенбрюк
Боруссия М
|0 : 7
| Зандхаузен
Ганновер-96
|3 : 3 4 : 2
| Айнтрахт Б
Шальке-04
|1 : 3
| Карл Цейсс
Герта
|0 : 5
| Балинген
Штутгарт
|0 : 4
| Атлас Д
Санкт-Паули
|0 : 5
| Виктория 1904
Вердер
|3 : 2
| Обернойланд
Нюрнберг
|1 : 9
| Шотт
Боруссия Д
|1 : 6
| Тойтония Оттензен
Байер
|0 : 8
| Гютерсло
Хольштайн
|0 : 2
| Эльверсберг
Майнц
|0 : 1
| Галлешер
Гройтер Фюрт
|0 : 1
| Арминия
Бохум
|2 : 2 4 : 1
| Ростокер
Хайденхайм
|0 : 8
| Рот-Вайсс Эс
Гамбург
|3 : 4 ДВ
| Иллертиссен
Фортуна
|1 : 3
| Маккаби Б
Вольфсбург
|0 : 6
| Рот-Вайсс К
Кайзерслаутерн
|0 : 5
| Локомотив Лейпциг
Айнтрахт Ф
|0 : 7
| Оберахерн
Фрайбург
|0 : 2
| Унтерхахинг
Аугсбург
|2 : 0
| Энерги
Падерборн 07
|0 : 7
| Франкфурт
Ганза Р
|1 : 1 0 : 3
| Астория Вальдорф
Унион
|0 : 4
| Хомбург
Дармштадт 98
|3 : 0
| Ян
Магдебург
|1 : 2
| Любек
Хоффенхайм
|1 : 4
| Оснабрюк
Кёльн
|1 : 3 ДВ
| Пройссен Мюнстер
Бавария
|0 : 4
| Веен
РБ Лейпциг
|2 : 3
1/16 финала
| Штутгарт
Унион
|1 : 0
| Вольфсбург
РБ Лейпциг
|1 : 0
| Санкт-Паули
Шальке-04
|2 : 1 ДВ
| Хомбург
Гройтер Фюрт
|2 : 1
| Унтерхахинг
Фортуна
|3 : 6 ДВ
| Кайзерслаутерн
Кёльн
|3 : 2
| Арминия
Гамбург
|1 : 1 3 : 4
| Боруссия М
Хайденхайм
|3 : 1
| Зандхаузен
Байер
|2 : 5
| Хольштайн
Магдебург
|3 : 3 3 : 4
| Фрайбург
Падерборн 07
|1 : 3
| Боруссия Д
Хоффенхайм
|1 : 0
| Виктория 1904
Айнтрахт Ф
|0 : 2
| Саарбрюккен
Бавария
|2 : 1
| Нюрнберг
Ганза Р
|3 : 2 ДВ
| Герта
Майнц
|3 : 0
1/8 финала
| Магдебург
Фортуна
|1 : 2
| Кайзерслаутерн
Нюрнберг
|2 : 0
| Хомбург
Санкт-Паули
|1 : 4
| Боруссия М
Вольфсбург
|1 : 0 ДВ
| Байер
Падерборн 07
|3 : 1
| Саарбрюккен
Айнтрахт Ф
|2 : 0
| Герта
Гамбург
|3 : 3 5 : 3
| Штутгарт
Боруссия Д
|2 : 0
1/4 финала
| Санкт-Паули
Фортуна
|2 : 2 3 : 4
| Герта
Кайзерслаутерн
|1 : 3
| Байер
Штутгарт
|3 : 2
| Саарбрюккен
Боруссия М
|2 : 1
1/2 финала
| Саарбрюккен
Кайзерслаутерн
|0 : 2
| Байер
Фортуна
|4 : 0
Финал
| Кайзерслаутерн
Байер
|25.05