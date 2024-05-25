Неман - Ислочь 25 Мая прямая трансляция
25 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Беларуси, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Ислочь, которое состоится 25 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Ислочь
Минский район
Главные тренеры
|Сергей Владимирович Боровский
История личных встреч
|27.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 0
|28.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|26-й тур
|0 : 0
|04.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|16.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|11.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|2 : 0
|01.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|04.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 0
|21.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|16.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|21.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|16.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|02.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 0
|21.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|3 : 0
|16.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 1
|08.05.2024
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 ДВ
|03.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
1/16 финала
| Барановичи
Неман
|0 : 2
| Миоры
БАТЭ
|0 : 13
| Лида
Торпедо-БелАЗ
|1 : 3
| Жодино-Южное
Динамо Мн
|0 : 2
| Молодечно-2018
Минск
|0 : 1 ДВ
| Ивацевичи
Шахтёр С
|1 : 6
| Витебск
Энергетик-БГУ
|1 : 0
| Бумпром
Динамо-Брест
|0 : 2
| Нива Дл
Нафтан
|3 : 2
| Слоним-2017
Славия-Мозырь
|1 : 2
| Волна-Пинск
Слуцк
|0 : 1
| Островец
Сморгонь
|2 : 0
| Локомотив Гомель
Арсенал
|2 : 2 2 : 4
| Осиповичи
Гомель
|1 : 0
| Днепр М
Белшина
|3 : 1
| Макслайн
Ислочь
|1 : 4
1/8 финала
| Минск
Днепр М
|2 : 0
| Динамо Мн
Осиповичи
|9 : 0
| Ислочь
Арсенал
|1 : 0
| Шахтёр С
Динамо-Брест
|2 : 1
| Витебск
Слуцк
|1 : 0
| Нива Дл
Торпедо-БелАЗ
|1 : 2
| Неман
Славия-Мозырь
|1 : 0
| БАТЭ
Островец
|3 : 1
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Витебск
Ислочь
|1 : 4
|0 : 2
| Неман
Минск
|3 : 0
|0 : 1
|Команда
|1
|2
| Торпедо-БелАЗ
Шахтёр С
|2 : 0
|1 : 0
| БАТЭ
Динамо Мн
|0 : 1
|2 : 3 5 : 4
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Ислочь
Торпедо-БелАЗ
|1 : 0
|1 : 1 ДВ
|Команда
|1
|2
| Динамо Мн
Неман
|1 : 0
|2 : 0
Финал
| Неман
Ислочь
|25.05