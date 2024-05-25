21:11 ()
Онлайн трансляции
Пятница 24 мая
Суббота 25 мая
Свернуть список

Неман - Ислочь 25 Мая прямая трансляция

25 Мая 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Беларуси, Финал
Неман
Ислочь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Ислочь, которое состоится 25 Мая 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, Финал, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Ислочь
Минский район
Главные тренеры
Беларусь Сергей Владимирович Боровский
История личных встреч
27.04.2024 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Ислочь2 : 0Неман
28.10.2023 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Неман0 : 0Ислочь
04.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Ислочь0 : 3Неман
27.08.2022 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Неман1 : 0Ислочь
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Ислочь1 : 1Неман
11.09.2021 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Ислочь2 : 0Неман
01.05.2021 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Неман1 : 2Ислочь
04.07.2020 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Неман1 : 0Ислочь
21.03.2020 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Ислочь1 : 0Неман
16.08.2019 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Неман1 : 1Ислочь
21.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 2 : 0Неман
16.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Неман1 : 0
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур 0 : 1Неман
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч Неман2 : 0
02.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Неман1 : 0
21.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Ислочь3 : 0
16.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 1Ислочь
12.05.2024 Беларусь - Высшая лига 8-й тур Ислочь0 : 1
08.05.2024 Кубок Беларуси 1/2 финала. 2-й матч 1 : 1 ДВИслочь
03.05.2024 Беларусь - Высшая лига 7-й тур 1 : 1Ислочь
Турнирная таблица
1/16 финала
Барановичи
Неман
0 : 2
Миоры
БАТЭ
0 : 13
Лида
Торпедо-БелАЗ
1 : 3
Жодино-Южное
Динамо Мн
0 : 2
Молодечно-2018
Минск
0 : 1 ДВ
Ивацевичи
Шахтёр С
1 : 6
Витебск
Энергетик-БГУ
1 : 0
Бумпром
Динамо-Брест
0 : 2
Нива Дл
Нафтан
3 : 2
Слоним-2017
Славия-Мозырь
1 : 2
Волна-Пинск
Слуцк
0 : 1
Островец
Сморгонь
2 : 0
Локомотив Гомель
Арсенал
2 : 2 2 : 4
Осиповичи
Гомель
1 : 0
Днепр М
Белшина
3 : 1
Макслайн
Ислочь
1 : 4
1/8 финала
Минск
Днепр М
2 : 0
Динамо Мн
Осиповичи
9 : 0
Ислочь
Арсенал
1 : 0
Шахтёр С
Динамо-Брест
2 : 1
Витебск
Слуцк
1 : 0
Нива Дл
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
Неман
Славия-Мозырь
1 : 0
БАТЭ
Островец
3 : 1
1/4 финала
Команда12
Витебск
Ислочь
1 : 4 0 : 2
Неман
Минск
3 : 0 0 : 1
Команда12
Торпедо-БелАЗ
Шахтёр С
2 : 0 1 : 0
БАТЭ
Динамо Мн
0 : 1 2 : 3 5 : 4
1/2 финала
Команда12
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
1 : 0 1 : 1 ДВ
Команда12
Динамо Мн
Неман
1 : 0 2 : 0
Финал
Неман
Ислочь
25.05

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close