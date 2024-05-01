Селтик - Рейнджерс 25 Мая прямая трансляция
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
25 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Кубок Шотландии, Финал
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 25 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Шотландии, Финал, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Филипп Клеман
История личных встреч
|11.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 32-й тур
|3 : 3
|30.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|30.04.2023
|Кубок Шотландии
|1/2 финала
|0 : 1
|08.04.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 31-й тур
|3 : 2
|26.02.2023
|Шотландия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|02.01.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 20-й тур
|2 : 2
|03.09.2022
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 6-й тур
|4 : 0
|18.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|3 : 2
|15.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|0 : 5
|11.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|3 : 3
|14.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|5 : 2
|11.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 1
|05.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|4 : 1
|28.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
2-й раунд
| Стенхаусмюир
Брора Рейнджерс
|0 : 2
| Брихин Сити
Спартанс
|1 : 2
3-й раунд
| Данфермлайн
Рэйт Роверс
|0 : 3
| Куин-оф-зе-Саут
Данди Юнайтед
|2 : 2 4 : 3
| Странраер
Эйрдрионианс
|0 : 1
| Партик Тисл
Куинз Парк
|3 : 0
| Спартанс
Арброт
|2 : 1
| Инвернесс Каледониан
Кауденбит
|2 : 0
| Стерлинг Альбион
Ков Рейнджерс
|0 : 2
| Альбион Роверс
Бонниригг Роуз
|0 : 1
| Монтроз
Эдинбург Сити
|3 : 0
| Эннан Атлетик
Дамбартон
|4 : 5 ДВ
| Питерхед
Эйр Юнайтед
|1 : 2 ДВ
| Гамильтон Академикал
Келти Хартс
|0 : 2
1/16 финала
| Клайд
Абердин
|0 : 2
| Спартанс
Хартс
|1 : 2
| Росс Каунти
Партик Тисл
|0 : 3
| Мазервелл
Аллоа Атлетик
|3 : 1
| Сент-Миррен
Куин-оф-зе-Саут
|1 : 0
| Гринок Мортон
Монтроз
|2 : 0
| Килмарнок
Данди
|2 : 0
| Ливингстон
Рэйт Роверс
|2 : 1
| Форфар Атлетик
Хайберниан
|0 : 1
| Эйрдрионианс
Сент-Джонстон
|1 : 0
| Эйр Юнайтед
Келти Хартс
|3 : 0
| Бонниригг Роуз
Фалкирк
|2 : 1
| Инвернесс Каледониан
Брумхилл
|4 : 0
| Дамбартон
Рейнджерс
|1 : 4
| Селтик
Баки Тисл
|5 : 0
| Брора Рейнджерс
Ков Рейнджерс
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
| Гринок Мортон
Мазервелл
|2 : 1
| Инвернесс Каледониан
Хайберниан
|1 : 3
| Килмарнок
Ков Рейнджерс
|2 : 0
| Партик Тисл
Ливингстон
|2 : 3 ДВ
| Абердин
Бонниригг Роуз
|2 : 0
| Рейнджерс
Эйр Юнайтед
|2 : 0
| Сент-Миррен
Селтик
|0 : 2
| Эйрдрионианс
Хартс
|1 : 4
1/4 финала
| Абердин
Килмарнок
|3 : 1
| Селтик
Ливингстон
|4 : 2
| Хайберниан
Рейнджерс
|0 : 2
| Гринок Мортон
Хартс
|0 : 1
1/2 финала
| Абердин
Селтик
|3 : 3 5 : 6
| Рейнджерс
Хартс
|2 : 0
Финал
| Селтик
Рейнджерс
|25.05