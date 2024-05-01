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Селтик - Рейнджерс 25 Мая прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
25 Мая 2024 года в 17:00 (+03:00). Кубок Шотландии, Финал
Селтик
Рейнджерс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Селтик - Рейнджерс, которое состоится 25 Мая 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Шотландии, Финал, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Селтик
Глазго
Рейнджерс
Глазго
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Бельгия Филипп Клеман
История личных встреч
11.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
07.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 32-й тур Рейнджерс3 : 3Селтик
30.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
03.09.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Рейнджерс0 : 1Селтик
13.05.2023 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
30.04.2023 Кубок Шотландии 1/2 финала Рейнджерс0 : 1Селтик
08.04.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 31-й тур Селтик3 : 2Рейнджерс
26.02.2023 Шотландия - Кубок лиги Финал Рейнджерс1 : 2Селтик
02.01.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 20-й тур Рейнджерс2 : 2Селтик
03.09.2022 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 6-й тур Селтик4 : 0Рейнджерс
18.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур Селтик3 : 2
15.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур 0 : 5Селтик
11.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
04.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Селтик3 : 0
28.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 1 : 2Селтик
18.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 38-й тур 3 : 3Рейнджерс
14.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 37-й тур Рейнджерс5 : 2
11.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
05.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс4 : 1
28.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур 1 : 2Рейнджерс
Турнирная таблица
2-й раунд
Стенхаусмюир
Брора Рейнджерс
0 : 2
Брихин Сити
Спартанс
1 : 2
3-й раунд
Данфермлайн
Рэйт Роверс
0 : 3
Куин-оф-зе-Саут
Данди Юнайтед
2 : 2 4 : 3
Странраер
Эйрдрионианс
0 : 1
Партик Тисл
Куинз Парк
3 : 0
Спартанс
Арброт
2 : 1
Инвернесс Каледониан
Кауденбит
2 : 0
Стерлинг Альбион
Ков Рейнджерс
0 : 2
Альбион Роверс
Бонниригг Роуз
0 : 1
Монтроз
Эдинбург Сити
3 : 0
Эннан Атлетик
Дамбартон
4 : 5 ДВ
Питерхед
Эйр Юнайтед
1 : 2 ДВ
Гамильтон Академикал
Келти Хартс
0 : 2
1/16 финала
Клайд
Абердин
0 : 2
Спартанс
Хартс
1 : 2
Росс Каунти
Партик Тисл
0 : 3
Мазервелл
Аллоа Атлетик
3 : 1
Сент-Миррен
Куин-оф-зе-Саут
1 : 0
Гринок Мортон
Монтроз
2 : 0
Килмарнок
Данди
2 : 0
Ливингстон
Рэйт Роверс
2 : 1
Форфар Атлетик
Хайберниан
0 : 1
Эйрдрионианс
Сент-Джонстон
1 : 0
Эйр Юнайтед
Келти Хартс
3 : 0
Бонниригг Роуз
Фалкирк
2 : 1
Инвернесс Каледониан
Брумхилл
4 : 0
Дамбартон
Рейнджерс
1 : 4
Селтик
Баки Тисл
5 : 0
Брора Рейнджерс
Ков Рейнджерс
1 : 3 ДВ
1/8 финала
Гринок Мортон
Мазервелл
2 : 1
Инвернесс Каледониан
Хайберниан
1 : 3
Килмарнок
Ков Рейнджерс
2 : 0
Партик Тисл
Ливингстон
2 : 3 ДВ
Абердин
Бонниригг Роуз
2 : 0
Рейнджерс
Эйр Юнайтед
2 : 0
Сент-Миррен
Селтик
0 : 2
Эйрдрионианс
Хартс
1 : 4
1/4 финала
Абердин
Килмарнок
3 : 1
Селтик
Ливингстон
4 : 2
Хайберниан
Рейнджерс
0 : 2
Гринок Мортон
Хартс
0 : 1
1/2 финала
Абердин
Селтик
3 : 3 5 : 6
Рейнджерс
Хартс
2 : 0
Финал
Селтик
Рейнджерс
25.05

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