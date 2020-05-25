Полесье - Шахтёр 25 Мая прямая трансляция
25 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 30-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Шахтёр, которое состоится 25 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Полесье
Житомир
Шахтёр
Главные тренеры
|Марино Пушич
История личных встреч
|24.11.2023
|Украина - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|19.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|13.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|29.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Украина - Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|19.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|15.05.2024
|Кубок Украины
|Финал
|1 : 2
|11.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|01.05.2024
|Украина - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|29
|71
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо К
|29
|66
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кривбасс
|29
|54
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|29
|49
|5
|Рух В
|29
|49
|6
|Полесье
|29
|47
|7
|ЛНЗ Черкассы
|30
|41
|8
|Ворскла
|30
|33
|9
|Заря
|29
|32
|10
|Черноморец
|29
|32
|11
|Александрия
|29
|31
|12
|Колос
|29
|29
|13
|Оболонь-Бровар
|29
|26
|14
|Верес
|29
|25
| 15
Зона вылета
|Минай
|29
|25
| 16
Зона вылета
|Металлист 1925
|29
|23