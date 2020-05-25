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Полесье - Шахтёр 25 Мая прямая трансляция

25 Мая 2024 года в 15:30 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 30-й тур
Полесье
Шахтёр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полесье - Шахтёр, которое состоится 25 Мая 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полесье
Житомир
Шахтёр
Главные тренеры
Нидерланды Марино Пушич
История личных встреч
24.11.2023 Украина - Премьер-лига 15-й тур Шахтёр0 : 0Полесье
19.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур 3 : 3Полесье
13.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Полесье
05.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Полесье1 : 1
29.04.2024 Украина - Премьер-лига 26-й тур Полесье1 : 0
21.04.2024 Украина - Премьер-лига 25-й тур 3 : 0Полесье
19.05.2024 Украина - Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Шахтёр
15.05.2024 Кубок Украины Финал 1 : 2Шахтёр
11.05.2024 Украина - Премьер-лига 28-й тур Шахтёр1 : 0
05.05.2024 Украина - Премьер-лига 27-й тур Шахтёр3 : 0
01.05.2024 Украина - Премьер-лига 12-й тур 1 : 4Шахтёр
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр2971
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо К2966
3
Квалификация Лиги конференций
Кривбасс2954
4
Квалификация Лиги конференций
Днепр-12949
5 Рух В2949
6 Полесье2947
7 ЛНЗ Черкассы3041
8 Ворскла3033
9 Заря2932
10 Черноморец2932
11 Александрия2931
12 Колос2929
13 Оболонь-Бровар2926
14 Верес2925
15
Зона вылета
Минай2925
16
Зона вылета
Металлист 19252923

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