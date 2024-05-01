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Швеция - Чехия 25 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
25 Мая 2024 года в 15:20 (+03:00). ЧМ-2024, 1/2 финала
Швеция
Чехия

Анонс матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Чехия, которое состоится 25 Мая 2024 года в 15:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Швеция
Чехия
Главные тренеры
Швеция Сэм Халлам
Чехия Радим Рулик
История личных встреч
04.05.2024 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия0 : 2Швеция
08.02.2024 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Чехия1 : 4Швеция
17.12.2023 Еврохоккейтур Швейцарские игры Чехия3 : 5Швеция
09.11.2023 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швеция2 : 5Чехия
06.05.2023 Еврохоккейтур Чешские игры Чехия4 : 3Швеция
09.02.2023 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Чехия2 : 1 ОТШвеция
18.12.2022 Еврохоккейтур Швейцарские игры Чехия0 : 4Швеция
10.11.2022 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Чехия1 : 4Швеция
15.05.2022 ЧМ-2022 Группа B Чехия3 : 5Швеция
05.05.2022 Еврохоккейтур Хоккейные игры Beijer Чехия2 : 1Швеция
23.05.2024 ЧМ-2024 1/4 финала Швеция2 : 1 ОТ
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Швеция6 : 1
20.05.2024 ЧМ-2024 Группа B Швеция3 : 1
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 2 : 7Швеция
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа B 1 : 3Швеция
23.05.2024 ЧМ-2024 1/4 финала 0 : 1Чехия
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 4 : 3 ОТЧехия
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Чехия4 : 1
17.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Чехия4 : 0
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Чехия7 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча чемпионата мира по хоккею — 2024: Швеция — Чехия. Начало встречи запланировано на 15:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Канада
Словакия
6 : 3
Швейцария
Германия
3 : 1
Швеция
Финляндия
2 : 1 ОТ
США
Чехия
0 : 1
1/2 финала
Швеция
Чехия
25.05
Канада
Швейцария
25.05
За 3-е место
26.05
Финал
26.05

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