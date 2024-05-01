Швеция - Чехия 25 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
25 Мая 2024 года в 15:20 (+03:00). ЧМ-2024, 1/2 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Чехия, которое состоится 25 Мая 2024 года в 15:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Швеция
Чехия
Главные тренеры
|Сэм Халлам
|Радим Рулик
История личных встреч
|04.05.2024
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|0 : 2
|08.02.2024
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|1 : 4
|17.12.2023
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|3 : 5
|09.11.2023
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 5
|06.05.2023
|Еврохоккейтур
|Чешские игры
|4 : 3
|09.02.2023
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|2 : 1 ОТ
|18.12.2022
|Еврохоккейтур
|Швейцарские игры
|0 : 4
|10.11.2022
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|1 : 4
|15.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа B
|3 : 5
|05.05.2022
|Еврохоккейтур
|Хоккейные игры Beijer
|2 : 1
|23.05.2024
|ЧМ-2024
|1/4 финала
|2 : 1 ОТ
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|6 : 1
|20.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|3 : 1
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|2 : 7
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа B
|1 : 3
|23.05.2024
|ЧМ-2024
|1/4 финала
|0 : 1
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 3 ОТ
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 1
|17.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 0
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|7 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча чемпионата мира по хоккею — 2024: Швеция — Чехия. Начало встречи запланировано на 15:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
| Канада
Словакия
|6 : 3
| Швейцария
Германия
|3 : 1
| Швеция
Финляндия
|2 : 1 ОТ
| США
Чехия
|0 : 1
1/2 финала
| Швеция
Чехия
|25.05
| Канада
Швейцария
|25.05
За 3-е место
|26.05
Финал
|26.05