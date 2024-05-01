Канада - Швейцария 25 Мая прямая трансляция
Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
25 Мая 2024 года в 19:20 (+03:00). ЧМ-2024, 1/2 финала
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Швейцария, которое состоится 25 Мая 2024 года в 19:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Швейцария
Главные тренеры
|Андре Туриньи
|Патрик Фишер
История личных встреч
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 3
|20.05.2023
|ЧМ-2023
|Группа B
|2 : 3
|21.05.2022
|ЧМ-2022
|Группа A
|3 : 6
|23.05.2019
|ЧМ-2019
|1/4 финала
|3 : 2 ОТ
|19.05.2018
|ЧМ-2018
|1/2 финала
|2 : 3
|15.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Группа A. 1-й тур
|1 : 5
|08.11.2017
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 3
|13.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|2 : 3 ОТ
|10.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. 6-й тур
|2 : 7
|05.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. 2-й тур
|3 : 2 Б
|23.05.2024
|ЧМ-2024
|1/4 финала
|6 : 3
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 3 ОТ
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 3
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|5 : 3
|16.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|4 : 1
|23.05.2024
|ЧМ-2024
|1/4 финала
|3 : 1
|21.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|1 : 3
|19.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|2 : 3
|18.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|0 : 8
|15.05.2024
|ЧМ-2024
|Группа A
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча чемпионата мира по хоккею — 2024: Канада — Швейцария. Начало встречи запланировано на 19:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
| Канада
Словакия
|6 : 3
| Швейцария
Германия
|3 : 1
| Швеция
Финляндия
|2 : 1 ОТ
| США
Чехия
|0 : 1
1/2 финала
| Швеция
Чехия
|25.05
| Канада
Швейцария
|25.05
За 3-е место
|26.05
Финал
|26.05