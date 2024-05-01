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Канада - Швейцария 25 Мая прямая трансляция

Стадион: О2-Арена (Прага, Чехия), вместимость: 17413
25 Мая 2024 года в 19:20 (+03:00). ЧМ-2024, 1/2 финала
Канада
Швейцария

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Швейцария, которое состоится 25 Мая 2024 года в 19:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2024, оно проводится на стадионе: О2-Арена (Прага, Чехия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Швейцария
Главные тренеры
Канада Андре Туриньи
Швейцария Патрик Фишер
История личных встреч
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария2 : 3Канада
20.05.2023 ЧМ-2023 Группа B Канада2 : 3Швейцария
21.05.2022 ЧМ-2022 Группа A Канада3 : 6Швейцария
23.05.2019 ЧМ-2019 1/4 финала Канада3 : 2 ОТШвейцария
19.05.2018 ЧМ-2018 1/2 финала Канада2 : 3Швейцария
15.02.2018 Олимпийские игры 2018 Группа A. 1-й тур Швейцария1 : 5Канада
08.11.2017 Еврохоккейтур Кубок Карьяла Швейцария2 : 3Канада
13.05.2017 ЧМ-2017 Группа B Канада2 : 3 ОТШвейцария
10.05.2015 ЧМ-2015 Группа A. 6-й тур Швейцария2 : 7Канада
05.05.2013 ЧМ-2013 Группа A. 2-й тур Швейцария3 : 2 БКанада
23.05.2024 ЧМ-2024 1/4 финала Канада6 : 3
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада4 : 3 ОТ
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария2 : 3Канада
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада5 : 3
16.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Канада4 : 1
23.05.2024 ЧМ-2024 1/4 финала Швейцария3 : 1
21.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 1 : 3Швейцария
19.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария2 : 3Канада
18.05.2024 ЧМ-2024 Группа A 0 : 8Швейцария
15.05.2024 ЧМ-2024 Группа A Швейцария3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча чемпионата мира по хоккею — 2024: Канада — Швейцария. Начало встречи запланировано на 19:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Канада
Словакия
6 : 3
Швейцария
Германия
3 : 1
Швеция
Финляндия
2 : 1 ОТ
США
Чехия
0 : 1
1/2 финала
Швеция
Чехия
25.05
Канада
Швейцария
25.05
За 3-е место
26.05
Финал
26.05

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