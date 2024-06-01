Румыния - Украина 17 Июня прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
17 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 1-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Украина, которое состоится 17 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния
Украина
|12
|вр
|Хорациу Молдован
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|4
|зщ
|Адриан Рус
|11
|зщ
|Никусор Банку
|18
|пз
|Рэзван Марин
|21
|пз
|Николае Станчу
|6
|пз
|Мариус Марин
|20
|пз
|Деннис Ман
|17
|нп
|Флоринел Коман
|9
|нп
|Георге Пушкаш
|23
|вр
|Андрей Лунин
|2
|зщ
|Ефим Конопля
|13
|зщ
|Илья Забарный
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
|17
|зщ
|Александр Зинченко
|8
|пз
|Руслан Малиновский
|18
|пз
|Владимир Бражко
|15
|пз
|Виктор Цыганков
|14
|пз
|Георгий Судаков
|10
|нп
|Михаил Мудрик
|11
|нп
|Артём Довбик
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
|Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
|29.05.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 4
|08.02.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Кубок Кипра
|2 : 2 2 : 4
|29.05.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2010
|3 : 2
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа I. 10-й тур
|1 : 0
|11.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь B. Финал
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь B. 1/2 финала
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Румыния — Украина. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|1
|0
|4
|Венгрия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Хорватия
|1
|0
|4
|Албания
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Словения
|1
|1
| 2
1/8 финала
|Дания
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Сербия
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Польша
|1
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Украина
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Грузия
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Турция
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Португалия
|0
|0
|4
|Чехия
|0
|0