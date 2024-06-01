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Румыния - Украина 17 Июня прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
17 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 1-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Румыния
Украина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Украина, которое состоится 17 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Украина
12 Румыния вр Хорациу Молдован
2 Румыния зщ Андрей Рациу
3 Румыния зщ Раду Дрэгушин
4 Румыния зщ Адриан Рус
11 Румыния зщ Никусор Банку
18 Румыния пз Рэзван Марин
21 Румыния пз Николае Станчу
6 Румыния пз Мариус Марин
20 Румыния пз Деннис Ман
17 Румыния нп Флоринел Коман
9 Румыния нп Георге Пушкаш
23 Украина вр Андрей Лунин
2 Украина зщ Ефим Конопля
13 Украина зщ Илья Забарный
22 Украина зщ Николай Матвиенко
17 Украина зщ Александр Зинченко
8 Украина пз Руслан Малиновский
18 Украина пз Владимир Бражко
15 Украина пз Виктор Цыганков
14 Украина пз Георгий Судаков
10 Украина нп Михаил Мудрик
11 Украина нп Артём Довбик
Главные тренеры
Румыния Эдуард Йордэнеску
Украина Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
29.05.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Румыния3 : 4Украина
08.02.2011 Товарищеские матчи (сборные) Кубок Кипра Румыния2 : 2 2 : 4Украина
29.05.2010 Товарищеские матчи (сборные) Май 2010 Украина3 : 2Румыния
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Румыния0 : 0
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Румыния0 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Румыния2 : 3
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Румыния1 : 1
21.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа I. 10-й тур Румыния1 : 0
11.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 4Украина
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 1Украина
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Украина
26.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь B. Финал Украина2 : 1
21.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь B. 1/2 финала 1 : 2Украина
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Румыния — Украина. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия13
2
1/8 финала
Швейцария13
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия10
4 Венгрия10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Хорватия10
4 Албания10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Словения11
2
1/8 финала
Дания11
3
1/8 финала - возможный выход
Сербия00
4 Англия00
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Польша10
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Украина00
2
1/8 финала
Бельгия00
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия00
4 Румыния00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Грузия00
2
1/8 финала
Турция00
3
1/8 финала - возможный выход
Португалия00
4 Чехия00

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