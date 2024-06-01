Бельгия - Словакия 17 Июня прямая трансляция
Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
17 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 1-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Словакия, которое состоится 17 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бельгия
Словакия
|1
|вр
|Коэн Кастельс
|4
|зщ
|Ваут Фас
|25
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
|6
|пз
|Аксель Витсель
|18
|пз
|Орель Мангала
|24
|пз
|Амаду Онана
|7
|пз
|Кевин Де Брёйне
|22
|нп
|Жереми Доку
|9
|нп
|Леандро Троссард
|10
|нп
|Ромелу Лукаку
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Петер Пекарик
|3
|зщ
|Денис Вавро
|14
|зщ
|Милан Шкриньяр
|16
|зщ
|Давид Ганцко
|19
|пз
|Юрай Куцка
|22
|пз
|Станислав Лоботка
|8
|пз
|Ондрей Дуда
|26
|нп
|Иван Шранц
|9
|нп
|Роберт Боженик
|17
|нп
|Лукаш Гараслин
Главные тренеры
|Доменико Тедеско
|Франческо Кальцона
История личных встреч
|06.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|2 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа F. 10-й тур
|5 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа J. 10-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Бельгия — Словакия. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|1
|0
|4
|Венгрия
|1
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Хорватия
|1
|0
|4
|Албания
|1
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Словения
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Дания
|1
|1
|4
|Сербия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Польша
|1
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Украина
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Грузия
|0
|0
| 2
1/8 финала
|Турция
|0
|0
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Португалия
|0
|0
|4
|Чехия
|0
|0