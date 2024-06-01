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Бельгия - Словакия 17 Июня прямая трансляция

Стадион: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия), вместимость: 52300
17 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 1-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Бельгия
Словакия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бельгия - Словакия, которое состоится 17 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Дойче Банк Парк (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бельгия
Словакия
1 Бельгия вр Коэн Кастельс
4 Бельгия зщ Ваут Фас
25 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
21 Бельгия зщ Тимоти Кастань
6 Бельгия пз Аксель Витсель
18 Бельгия пз Орель Мангала
24 Бельгия пз Амаду Онана
7 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
22 Бельгия нп Жереми Доку
9 Бельгия нп Леандро Троссард
10 Бельгия нп Ромелу Лукаку
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Словакия зщ Петер Пекарик
3 Словакия зщ Денис Вавро
14 Словакия зщ Милан Шкриньяр
16 Словакия зщ Давид Ганцко
19 Словакия пз Юрай Куцка
22 Словакия пз Станислав Лоботка
8 Словакия пз Ондрей Дуда
26 Словакия нп Иван Шранц
9 Словакия нп Роберт Боженик
17 Словакия нп Лукаш Гараслин
Главные тренеры
Германия Доменико Тедеско
Италия Франческо Кальцона
История личных встреч
06.02.2013 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2013 Бельгия2 : 1Словакия
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Бельгия3 : 0
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Бельгия2 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 2Бельгия
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Бельгия
19.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа F. 10-й тур Бельгия5 : 0
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словакия4 : 0
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словакия4 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Словакия
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словакия0 : 2
19.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа J. 10-й тур 1 : 2Словакия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧЕ-2024: Бельгия — Словакия. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия13
2
1/8 финала
Швейцария13
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия10
4 Венгрия10
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Хорватия10
4 Албания10
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия13
2
1/8 финала
Словения11
3
1/8 финала - возможный выход
Дания11
4 Сербия10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Польша10
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Украина00
2
1/8 финала
Бельгия00
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия00
4 Румыния00
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Грузия00
2
1/8 финала
Турция00
3
1/8 финала - возможный выход
Португалия00
4 Чехия00

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