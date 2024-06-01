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Словения - Сербия 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
20 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Словения
Сербия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Сербия, которое состоится 20 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Словения
Сербия
1 Словения вр Ян Облак
2 Словения зщ Жан Карничник
21 Словения зщ Ванья Дркушич
6 Словения зщ Яка Бийол
13 Словения зщ Эрик Янжа
20 Словения зщ Петар Стоянович
22 Словения пз Адам Черин
10 Словения пз Тими Элшник
17 Словения нп Ян Млакар
9 Словения нп Андраж Шпорар
11 Словения нп Беньямин Шешко
1 Сербия вр Предраг Райкович
13 Сербия зщ Милош Велькович
4 Сербия зщ Никола Миленкович
2 Сербия зщ Страхиня Павлович
6 Сербия зщ Неманья Гудель
25 Сербия зщ Филип Младенович
10 Сербия пз Душан Тадич
14 Сербия пз Андрия Живкович
20 Сербия пз Сергей Милинкович-Савич
7 Сербия нп Душан Влахович
9 Сербия нп Александр Митрович
Главные тренеры
Словения Матьяж Кек
Сербия Драган Стойкович
История личных встреч
12.06.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 4. 4-й тур Словения2 : 2Сербия
05.06.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 4. 2-й тур Сербия4 : 1Словения
11.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа C. 12-й тур Словения1 : 0Сербия
07.09.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа C. 2-й тур Сербия1 : 1Словения
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 1-й тур Словения1 : 1
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словения1 : 1
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словения2 : 1
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Словения2 : 0
21.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 2Словения
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа C. 1-й тур Сербия0 : 1
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 3Сербия
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Сербия
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 1Сербия
21.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 4 : 0Сербия
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Словения — Сербия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия26
2
1/8 финала
Швейцария13
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия10
4 Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания13
2
1/8 финала
Италия13
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия13
2
1/8 финала
Дания11
3
1/8 финала - возможный выход
Словения11
4 Сербия10
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды13
2
1/8 финала
Франция13
3
1/8 финала - возможный выход
Польша10
4 Австрия10
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния13
2
1/8 финала
Словакия13
3
1/8 финала - возможный выход
Бельгия10
4 Украина10
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Турция13
2
1/8 финала
Португалия13
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия10
4 Грузия10

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