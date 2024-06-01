Словения - Сербия 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
20 Июня 2024 года в 16:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Иштван Ковач (Карей, Румыния);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Словения - Сербия, которое состоится 20 Июня 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Словения
Сербия
|1
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Жан Карничник
|21
|зщ
|Ванья Дркушич
|6
|зщ
|Яка Бийол
|13
|зщ
|Эрик Янжа
|20
|зщ
|Петар Стоянович
|22
|пз
|Адам Черин
|10
|пз
|Тими Элшник
|17
|нп
|Ян Млакар
|9
|нп
|Андраж Шпорар
|11
|нп
|Беньямин Шешко
|1
|вр
|Предраг Райкович
|13
|зщ
|Милош Велькович
|4
|зщ
|Никола Миленкович
|2
|зщ
|Страхиня Павлович
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|25
|зщ
|Филип Младенович
|10
|пз
|Душан Тадич
|14
|пз
|Андрия Живкович
|20
|пз
|Сергей Милинкович-Савич
|7
|нп
|Душан Влахович
|9
|нп
|Александр Митрович
Главные тренеры
|Матьяж Кек
|Драган Стойкович
История личных встреч
|12.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 4-й тур
|2 : 2
|05.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 4. 2-й тур
|4 : 1
|11.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа C. 12-й тур
|1 : 0
|07.09.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа C. 1-й тур
|0 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧЕ-2024: Словения — Сербия. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|1
|0
|4
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Италия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|2
|1
|4
|Хорватия
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Дания
|1
|1
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|1
|1
|4
|Сербия
|1
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Франция
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Польша
|1
|0
|4
|Австрия
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Словакия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Бельгия
|1
|0
|4
|Украина
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Турция
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Португалия
|1
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|1
|0
|4
|Грузия
|1
|0