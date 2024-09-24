Барселона - Хетафе 25 Сентября прямая трансляция
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
25 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Хетафе, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Хетафе
Хетафе
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
|7
|нп
|Ферран Торрес
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Хуан Беррокаль
|16
|зщ
|Диего Рико
|7
|пз
|Алекс Сола
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|5
|пз
|Луис Милья
|6
|пз
|Крисантус Уче
|10
|нп
|Бертуг Йылдырым
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
|13.08.2023
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|16.04.2023
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|15.05.2022
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|29.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 1
|22.04.2021
|Испания - Примера
|31-й тур
|5 : 2
|17.10.2020
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|15.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 1
|28.09.2019
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 2
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 5
|19.09.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 4
|31.08.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|7 : 0
|27.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|18.09.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|2 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 0
|01.09.2024
|Испания — Примера
|4-й тур
|0 : 0
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Барселона» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|6
|18
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|6
|14
| 3
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|7
|13
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|6
|12
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|6
|11
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|7
|11
|7
|Мальорка
|7
|11
|8
|Алавес
|6
|10
|9
|Сельта
|6
|9
|10
|Райо Вальекано
|6
|8
|11
|Бетис
|6
|8
|12
|Севилья
|7
|8
|13
|Жирона
|6
|7
|14
|Эспаньол
|6
|7
|15
|Леганес
|7
|6
|16
|Реал Сосьедад
|7
|5
|17
|Вальядолид
|7
|5
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|6
|4
| 20
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|6
|2