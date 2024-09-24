02:26 ()
Свернуть список

Барселона - Хетафе 25 Сентября прямая трансляция

Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
25 Сентября 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 7-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Барселона
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Хетафе, которое состоится 25 Сентября 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Хетафе
Хетафе
13 Испания вр Иньяки Пенья
23 Франция зщ Жюль Кунде
2 Испания зщ Пау Кубарси
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
3 Испания зщ Алекс Бальде
17 Испания пз Марк Касадо
8 Испания пз Педри
19 Испания пз Ламин Ямаль
11 Бразилия пз Рафинья
7 Испания нп Ферран Торрес
9 Польша нп Роберт Левандовски
13 Испания вр Давид Сория
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
2 Того зщ Джене
15 Парагвай зщ Омар Альдерете
4 Испания зщ Хуан Беррокаль
16 Испания зщ Диего Рико
7 Испания пз Алекс Сола
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
5 Испания пз Луис Милья
6 Нигерия пз Крисантус Уче
10 Турция нп Бертуг Йылдырым
Главные тренеры
Германия Ханс-Дитер Флик
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
24.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Барселона4 : 0Хетафе
13.08.2023 Испания - Примера 1-й тур Хетафе0 : 0Барселона
16.04.2023 Испания - Примера 29-й тур Хетафе0 : 0Барселона
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Барселона1 : 0Хетафе
15.05.2022 Испания - Примера 37-й тур Хетафе0 : 0Барселона
29.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Барселона2 : 1Хетафе
22.04.2021 Испания - Примера 31-й тур Барселона5 : 2Хетафе
17.10.2020 Испания - Примера 6-й тур Хетафе1 : 0Барселона
15.02.2020 Испания - Примера 24-й тур Барселона2 : 1Хетафе
28.09.2019 Испания - Примера 7-й тур Хетафе0 : 2Барселона
22.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 1 : 5Барселона
19.09.2024 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур 2 : 1Барселона
15.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 1 : 4Барселона
31.08.2024 Испания — Примера 4-й тур Барселона7 : 0
27.08.2024 Испания — Примера 3-й тур 1 : 2Барселона
22.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Хетафе1 : 1
18.09.2024 Испания — Примера 3-й тур 2 : 1Хетафе
14.09.2024 Испания — Примера 5-й тур 1 : 0Хетафе
01.09.2024 Испания — Примера 4-й тур Хетафе0 : 0
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Хетафе0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Барселона» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона618
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид614
3
Лига чемпионов
Атлетик Б713
4
Лига чемпионов
Атлетико М612
5
Лига Европы
Вильярреал611
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна711
7 Мальорка711
8 Алавес610
9 Сельта69
10 Райо Вальекано68
11 Бетис68
12 Севилья78
13 Жирона67
14 Эспаньол67
15 Леганес76
16 Реал Сосьедад75
17 Вальядолид75
18
Зона вылета
Валенсия75
19
Зона вылета
Хетафе64
20
Зона вылета
Лас-Пальмас62

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close