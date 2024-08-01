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РБ Лейпциг - Астон Вилла 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
10 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
РБ Лейпциг
Астон Вилла

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Астон Вилла, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
1ВенгрияврПетер Гулачи
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
4ВенгриязщВилли Орбан
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
18БельгияпзАртур Вермерен
8МалипзАмаду Айдара
7НорвегияпзАнтонио Нуса
30СловенияпзБеньямин Шешко
11БельгиянпЛуа Опенда
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
14ИспаниязщПау Торрес
12ФранциязщЛука Динь
27АнглияпзМорган Роджерс
7ШотландияпзДжон Макгинн
44ФранцияпзБубакар Камара
8БельгияпзЮри Тилеманс
19АнглияпзДжейден Филоген
11АнглиянпОлли Уоткинс
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ИспанияУнаи Эмери
История личных встреч
01.08.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024РБ Лейпциг2 : 0Астон Вилла
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур0 : 2РБ Лейпциг
04.12.2024Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг3 : 0
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турРБ Лейпциг1 : 5
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур1 : 0РБ Лейпциг
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур4 : 3РБ Лейпциг
07.12.2024Англия — Премьер-лига15-й турАстон Вилла1 : 0
04.12.2024Англия — Премьер-лига14-й турАстон Вилла3 : 1
01.12.2024Англия — Премьер-лига13-й тур3 : 0Астон Вилла
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАстон Вилла0 : 0
23.11.2024Англия — Премьер-лига12-й турАстон Вилла2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «РБ Лейпциг» — «Астон Вилла». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль515
2
1/8 финала
Интер М513
3
1/8 финала
Барселона512
4
1/8 финала
Боруссия Д512
5
1/8 финала
Аталанта511
6
1/8 финала
Байер510
7
1/8 финала
Арсенал510
8
1/8 финала
Монако510
9
Плей-офф
Астон Вилла510
10
Плей-офф
Спортинг510
11
Плей-офф
Брест510
12
Плей-офф
Лилль510
13
Плей-офф
Бавария59
14
Плей-офф
Бенфика59
15
Плей-офф
Атлетико М59
16
Плей-офф
Милан59
17
Плей-офф
Манчестер Сити58
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
19
Плей-офф
Ювентус58
20
Плей-офф
Селтик58
21
Плей-офф
Фейеноорд57
22
Плей-офф
Брюгге57
23
Плей-офф
Динамо З57
24
Плей-офф
Реал Мадрид56
25 ПСЖ54
26 Шахтёр54
27 Штутгарт54
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона53
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург53
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг50
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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