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Шахтёр - Бавария 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
10 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Шахтёр
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр - Бавария, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шахтёр
Украина
Бавария
Мюнхен, Германия
31УкраинаврДмитрий Ризнык
26УкраиназщЕфим Конопля
5УкраиназщВалерий Бондарь
22УкраиназщНиколай Матвиенко
16ГрузиязщИраклий Азаров
8УкраинапзДмитрий Крыськив
21УкраинапзАртём Бондаренко
10УкраинапзГеоргий Судаков
11УкраинанпАлександр Зубков
37Бразилиянп Кевин
14УкраинанпДаниил Сикан
18ИзраильврДаниэль Перец
23ФранциязщСаша Боэ
3Южная КореязщКим Мин Джэ
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
6ГерманиязщЙозуа Киммих
42ГерманияпзДжамал Мусиала
45ГерманияпзАлександар Павлович
17ФранцияпзМайкл Олисе
10ГерманиянпЛерой Зане
25ГерманиянпТомас Мюллер
Главные тренеры
НидерландыМарино Пушич
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
11.03.2015Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБавария7 : 0Шахтёр
17.02.2015Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчШахтёр0 : 0Бавария
05.12.2024Украина — Премьер-лига16-й турШахтёр3 : 1
01.12.2024Украина — Премьер-лига15-й турШахтёр1 : 1
27.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 2Шахтёр
23.11.2024Украина — Премьер-лига14-й турШахтёр6 : 0
10.11.2024Украина — Премьер-лига13-й турШахтёр3 : 1
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й турБавария4 : 2
03.12.2024Кубок Германии1/8 финалаБавария0 : 1
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й тур1 : 1Бавария
26.11.2024Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турБавария1 : 0
22.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБавария3 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Шахтёр» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль515
2
1/8 финала
Интер М513
3
1/8 финала
Барселона512
4
1/8 финала
Боруссия Д512
5
1/8 финала
Аталанта511
6
1/8 финала
Байер510
7
1/8 финала
Арсенал510
8
1/8 финала
Монако510
9
Плей-офф
Астон Вилла510
10
Плей-офф
Спортинг510
11
Плей-офф
Брест510
12
Плей-офф
Лилль510
13
Плей-офф
Бавария59
14
Плей-офф
Бенфика59
15
Плей-офф
Атлетико М59
16
Плей-офф
Милан59
17
Плей-офф
Манчестер Сити58
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен58
19
Плей-офф
Ювентус58
20
Плей-офф
Селтик58
21
Плей-офф
Фейеноорд57
22
Плей-офф
Брюгге57
23
Плей-офф
Динамо З57
24
Плей-офф
Реал Мадрид56
25 ПСЖ54
26 Шахтёр54
27 Штутгарт54
28 Спарта П54
29 Штурм53
30 Жирона53
31 Црвена Звезда53
32 Ред Булл Зальцбург53
33 Болонья51
34 РБ Лейпциг50
35 Слован Бр50
36 Янг Бойз50

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