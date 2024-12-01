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Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн Роверс 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
10 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Блэкберн Роверс

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Блэкберн Роверс, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
История личных встреч
21.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Блэкберн Роверс1 : 3Шеффилд Уэнсдей
02.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 1Блэкберн Роверс
20.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Блэкберн Роверс
26.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 21-й тур Блэкберн Роверс1 : 1Шеффилд Уэнсдей
18.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 5Блэкберн Роверс
02.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Шеффилд Уэнсдей
16.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Шеффилд Уэнсдей4 : 2Блэкберн Роверс
01.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Блэкберн Роверс4 : 2Шеффилд Уэнсдей
14.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 1Блэкберн Роверс
27.09.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Блэкберн Роверс0 : 1Шеффилд Уэнсдей
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
01.12.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур 1 : 2Шеффилд Уэнсдей
26.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 0Шеффилд Уэнсдей
07.12.2024 Англия — Чемпионшип 19-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
30.11.2024 Англия — Чемпионшип 18-й тур Блэкберн Роверс1 : 0
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур 0 : 1Блэкберн Роверс
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур 1 : 3Блэкберн Роверс
06.11.2024 Англия — Чемпионшип 14-й тур Блэкберн Роверс0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1939
2
Повышение
Лидс Юнайтед1938
3
Плей-офф
Бёрнли1937
4
Плей-офф
Сандерленд1936
5
Плей-офф
Мидлсбро1931
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1831
7 Уотфорд1830
8 Вест Бромвич Альбион1929
9 Шеффилд Уэнсдей1926
10 Норвич Сити1925
11 Миллуолл1825
12 Бристоль Сити1925
13 Суонси Сити1924
14 Ковентри Сити1921
15 Сток Сити1921
16 Дерби Каунти1920
17 Престон Норт Энд1919
18 Лутон Таун1919
19 Оксфорд Юнайтед1818
20 Куинз Парк Рейнджерс1918
21 Кардифф Сити1817
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1817
23
Зона вылета
Портсмут1716
24
Зона вылета
Халл Сити1915

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