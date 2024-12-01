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Портсмут - Норвич Сити 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
10 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
Портсмут
Норвич Сити

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Норвич Сити, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
05.01.2019Кубок Англии1/32 финалаНорвич Сити0 : 1Портсмут
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турПортсмут3 : 0
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур2 : 2Портсмут
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турПортсмут3 : 1
05.11.2024Англия — Чемпионшип14-й тур1 : 0Портсмут
02.11.2024Англия — Чемпионшип13-й тур1 : 1Портсмут
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й тур3 : 0Норвич Сити
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турНорвич Сити4 : 2
26.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турНорвич Сити6 : 1
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур2 : 2Норвич Сити
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турНорвич Сити0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1939
2
Повышение
Лидс Юнайтед1938
3
Плей-офф
Бёрнли1937
4
Плей-офф
Сандерленд1936
5
Плей-офф
Мидлсбро1931
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1831
7 Уотфорд1830
8 Вест Бромвич Альбион1929
9 Шеффилд Уэнсдей1926
10 Норвич Сити1925
11 Миллуолл1825
12 Бристоль Сити1925
13 Суонси Сити1924
14 Ковентри Сити1921
15 Сток Сити1921
16 Дерби Каунти1920
17 Престон Норт Энд1919
18 Лутон Таун1919
19 Оксфорд Юнайтед1818
20 Куинз Парк Рейнджерс1918
21 Кардифф Сити1817
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1817
23
Зона вылета
Портсмут1716
24
Зона вылета
Халл Сити1915

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