Портсмут - Норвич Сити 10 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
10 Декабря 2024 года в 22:45 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Норвич Сити, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Портсмут
Портсмут
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
|05.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|07.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|3 : 0
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|3 : 1
|05.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|14-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|13-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Англия — Чемпионшип
|19-й тур
|3 : 0
|30.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|18-й тур
|4 : 2
|26.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|6 : 1
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|19
|39
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|19
|38
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|19
|37
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|19
|36
| 5
Плей-офф
|Мидлсбро
|19
|31
| 6
Плей-офф
|Блэкберн Роверс
|18
|31
|7
|Уотфорд
|18
|30
|8
|Вест Бромвич Альбион
|19
|29
|9
|Шеффилд Уэнсдей
|19
|26
|10
|Норвич Сити
|19
|25
|11
|Миллуолл
|18
|25
|12
|Бристоль Сити
|19
|25
|13
|Суонси Сити
|19
|24
|14
|Ковентри Сити
|19
|21
|15
|Сток Сити
|19
|21
|16
|Дерби Каунти
|19
|20
|17
|Престон Норт Энд
|19
|19
|18
|Лутон Таун
|19
|19
|19
|Оксфорд Юнайтед
|18
|18
|20
|Куинз Парк Рейнджерс
|19
|18
|21
|Кардифф Сити
|18
|17
| 22
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|18
|17
| 23
Зона вылета
|Портсмут
|17
|16
| 24
Зона вылета
|Халл Сити
|19
|15