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Лидс Юнайтед - Мидлсбро 10 Декабря прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
10 Декабря 2024 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 20-й тур
Лидс Юнайтед
Мидлсбро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Мидлсбро, которое состоится 10 Декабря 2024 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
История личных встреч
14.08.2024Англия — Кубок лиги1-й раундЛидс Юнайтед0 : 3Мидлсбро
22.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турМидлсбро3 : 4Лидс Юнайтед
02.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турЛидс Юнайтед3 : 2Мидлсбро
26.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМидлсбро0 : 1Лидс Юнайтед
30.11.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турЛидс Юнайтед4 : 0Мидлсбро
09.02.2019Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турМидлсбро1 : 1Лидс Юнайтед
31.08.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 6-й турЛидс Юнайтед0 : 0Мидлсбро
02.03.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 35-й турМидлсбро3 : 0Лидс Юнайтед
19.11.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 17-й турЛидс Юнайтед2 : 1Мидлсбро
15.02.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 31-й турЛидс Юнайтед0 : 0Мидлсбро
07.12.2024Англия — Чемпионшип19-й турЛидс Юнайтед2 : 0
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й тур1 : 0Лидс Юнайтед
27.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турЛидс Юнайтед3 : 0
24.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур3 : 4Лидс Юнайтед
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турЛидс Юнайтед2 : 0
06.12.2024Англия — Чемпионшип19-й тур1 : 1Мидлсбро
30.11.2024Англия — Чемпионшип18-й турМидлсбро3 : 1
27.11.2024Англия — Чемпионшип17-й турМидлсбро0 : 1
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й тур2 : 6Мидлсбро
09.11.2024Англия — Чемпионшип15-й турМидлсбро5 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед1939
2
Повышение
Лидс Юнайтед1938
3
Плей-офф
Бёрнли1937
4
Плей-офф
Сандерленд1936
5
Плей-офф
Мидлсбро1931
6
Плей-офф
Блэкберн Роверс1831
7 Уотфорд1830
8 Вест Бромвич Альбион1929
9 Шеффилд Уэнсдей1926
10 Норвич Сити1925
11 Миллуолл1825
12 Бристоль Сити1925
13 Суонси Сити1924
14 Ковентри Сити1921
15 Сток Сити1921
16 Дерби Каунти1920
17 Престон Норт Энд1919
18 Лутон Таун1919
19 Оксфорд Юнайтед1818
20 Куинз Парк Рейнджерс1918
21 Кардифф Сити1817
22
Зона вылета
Плимут Аргайл1817
23
Зона вылета
Портсмут1716
24
Зона вылета
Халл Сити1915

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