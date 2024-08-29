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Викингур Р - Юргорден 12 Декабря прямая трансляция

Стадион: Викингсвёллур (Рейкьявик, Исландия), вместимость: 1800
12 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 5-й тур
Викингур Р
Юргорден

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Викингур Р - Юргорден, которое состоится 12 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Викингсвёллур (Рейкьявик, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Викингур Р
Рейкьявик, Исландия
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Главные тренеры
ИсландияАрнар Гуннлаугссон
ШвецияКим Бергстранд
История личных встреч
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур0 : 0Викингур Р
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турВикингур Р2 : 0
24.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 2-й турВикингур Р3 : 1
03.10.2024Лига конференцийОбщий этап. 1-й тур4 : 0Викингур Р
29.08.2024Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матч0 : 0Викингур Р
28.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур0 : 1Юргорден
10.11.2024Швеция — Аллсвенскан — 202430-й турЮргорден3 : 1
07.11.2024Лига конференцийОбщий этап. 3-й турЮргорден2 : 1
03.11.2024Швеция — Аллсвенскан — 202429-й тур1 : 0Юргорден
28.10.2024Швеция — Аллсвенскан — 202428-й турЮргорден2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Челси412
2
1/8 финала
Легия412
3
1/8 финала
Ягеллония410
4
1/8 финала
Рапид В410
5
1/8 финала
Витория Гимарайнш410
6
1/8 финала
Фиорентина49
7
1/8 финала
Олимпия Л49
8
1/8 финала
Лугано49
9
Плей-офф
Хайденхайм49
10
Плей-офф
Шэмрок Роверс48
11
Плей-офф
Серкль Брюгге47
12
Плей-офф
Юргорден47
13
Плей-офф
АПОЭЛ47
14
Плей-офф
Викингур Р47
15
Плей-офф
Борац Б-Л47
16
Плей-офф
Пафос46
17
Плей-офф
Хартс46
18
Плей-офф
Гент46
19
Плей-офф
Копенгаген45
20
Плей-офф
Целе44
21
Плей-офф
ТСЦ44
22
Плей-офф
Бетис44
23
Плей-офф
Астана44
24
Плей-офф
Панатинаикос44
25 Санкт-Галлен44
26 Ноа44
27 Мольде43
28 Омония43
29 ТНС43
30 Млада-Болеслав43
31 ХИК43
32 ЛАСК42
33 Истанбул Башакшехир42
34 Петрокуб41
35 Динамо Мн40
36 Ларн40

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