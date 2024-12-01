Эспаньол - Осасуна 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
14 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Осасуна, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|12
|зщ
|Альваро Техеро
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|14
|зщ
|Бриан Оливан
|10
|пз
|Поль Лосано
|31
|пз
|Антониу Рока
|40
|пз
|Джастин Смит
|20
|пз
|Алекс Крал
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|24
|нп
|Ирвен Кардона
|1
|вр
|Серхио Эррера
|12
|зщ
|Хесус Аресо
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|3
|зщ
|Хуан Крус
|6
|пз
|Лукас Торро
|18
|пз
|Икер Муньос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|10
|пз
|Аймар Орос
|23
|пз
|Абель Бретонес
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Висенте Морено
История личных встреч
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|20.10.2022
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|14.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 0
|17.01.2021
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 2
|08.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|01.12.2019
|Испания - Примера
|15-й тур
|2 : 4
|26.02.2017
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 0
|22.09.2016
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 2
|11.05.2014
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 1
|09.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|1 : 0
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 0
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|4 : 1
|03.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|3 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 3
|02.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|38
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|16
|36
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|16
|35
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|17
|32
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|15
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Осасуна
|16
|24
|7
|Мальорка
|17
|24
|8
|Реал Сосьедад
|16
|24
|9
|Жирона
|16
|22
|10
|Сельта
|16
|21
|11
|Бетис
|16
|21
|12
|Севилья
|16
|19
|13
|Райо Вальекано
|15
|19
|14
|Лас-Пальмас
|16
|18
|15
|Хетафе
|16
|16
|16
|Алавес
|16
|15
|17
|Леганес
|16
|15
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|15
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|16
|9