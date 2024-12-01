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Эспаньол - Осасуна 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
14 Декабря 2024 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 17-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Эспаньол
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Осасуна, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Осасуна
Памплона
1ИспанияврЖоан Гарсия
12ИспаниязщАльваро Техеро
4АлбаниязщМараш Кумбула
6УругвайзщЛеандро Кабрера
14ИспаниязщБриан Оливан
10ИспанияпзПоль Лосано
31ИспанияпзАнтониу Рока
40КанадапзДжастин Смит
20ЧехияпзАлекс Крал
7ИспаниянпХавьер Пуадо
24ФранциянпИрвен Кардона
1ИспанияврСерхио Эррера
12ИспаниязщХесус Аресо
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
3ИспаниязщХуан Крус
6ИспанияпзЛукас Торро
18ИспанияпзИкер Муньос
14ИспанияпзРубен Гарсия
10ИспанияпзАймар Орос
23ИспанияпзАбель Бретонес
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ИспанияВисенте Морено
История личных встреч
04.02.2023Испания - Примера20-й турЭспаньол1 : 1Осасуна
20.10.2022Испания - Примера10-й турОсасуна1 : 0Эспаньол
08.05.2022Испания - Примера35-й турЭспаньол1 : 1Осасуна
14.08.2021Испания - Примера1-й турОсасуна0 : 0Эспаньол
17.01.2021Кубок Испании1/16 финалаЭспаньол0 : 2Осасуна
08.03.2020Испания - Примера27-й турОсасуна1 : 0Эспаньол
01.12.2019Испания - Примера15-й турЭспаньол2 : 4Осасуна
26.02.2017Испания - Примера24-й турЭспаньол3 : 0Осасуна
22.09.2016Испания - Примера5-й турОсасуна1 : 2Эспаньол
11.05.2014Испания - Примера37-й турЭспаньол1 : 1Осасуна
09.12.2024Испания — Примера16-й тур1 : 0Эспаньол
03.12.2024Кубок Испании2-й раунд2 : 0Эспаньол
30.11.2024Испания — Примера15-й турЭспаньол3 : 1
23.11.2024Испания — Примера14-й тур4 : 1Эспаньол
03.11.2024Испания — Примера12-й тур3 : 1Эспаньол
08.12.2024Испания — Примера16-й турОсасуна2 : 2
05.12.2024Кубок Испании2-й раунд2 : 3Осасуна
02.12.2024Испания — Примера15-й тур1 : 1Осасуна
24.11.2024Испания — Примера14-й турОсасуна2 : 2
09.11.2024Испания — Примера13-й тур4 : 0Осасуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1738
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1636
3
Лига чемпионов
Атлетико М1635
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1732
5
Лига Европы
Вильярреал1526
6
Квалификация Лиги конференций
Осасуна1624
7 Мальорка1724
8 Реал Сосьедад1624
9 Жирона1622
10 Сельта1621
11 Бетис1621
12 Севилья1619
13 Райо Вальекано1519
14 Лас-Пальмас1618
15 Хетафе1616
16 Алавес1615
17 Леганес1615
18
Зона вылета
Эспаньол1513
19
Зона вылета
Валенсия1410
20
Зона вылета
Вальядолид169

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