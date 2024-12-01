Санкт-Паули - Вердер 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
14 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Вердер, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Вердер
Бремен
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|4
|зщ
|Давид Немет
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|16
|пз
|Карло Бухальфа
|23
|пз
|Филипп Трой
|10
|нп
|Данел Синани
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|11
|нп
|Йоханнес Эггештайн
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|3
|зщ
|Антони Юнг
|8
|зщ
|Митчелл-Элия Вайзер
|19
|зщ
|Деррик Кён
|6
|пз
|Йенс Стаге
|14
|пз
|Сенне Линен
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|7
|нп
|Марвин Дукш
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Оле Вернер
История личных встреч
|09.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|30.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|23.04.2011
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 3
|28.11.2010
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|24.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 2
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 2
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|13
|33
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|13
|27
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|13
|26
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Вольфсбург
|13
|21
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|13
|21
|7
|Фрайбург
|13
|21
|8
|Штутгарт
|13
|20
|9
|Майнц
|13
|19
|10
|Вердер
|13
|19
|11
|Боруссия М
|13
|18
|12
|Унион
|13
|16
|13
|Аугсбург
|13
|16
|14
|Хоффенхайм
|13
|13
|15
|Санкт-Паули
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|13
|5
| 18
Зона вылета
|Бохум
|13
|2