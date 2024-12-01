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Санкт-Паули - Вердер 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
14 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 14-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Санкт-Паули
Вердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Вердер, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Вердер
Бремен
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
4АвстриязщДавид Немет
2ГрециязщМанолис Салиакас
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
16ГерманияпзКарло Бухальфа
23ГерманияпзФилипп Трой
10ЛюксембургнпДанел Синани
17АнглиянпОладапо Афолаян
11ГерманиянпЙоханнес Эггештайн
1ГерманияврМихаэль Цеттерер
4ГерманиязщНиклас Штарк
32АвстриязщМарко Фридль
3ГерманиязщАнтони Юнг
8ГерманиязщМитчелл-Элия Вайзер
19ГерманиязщДеррик Кён
6ДанияпзЙенс Стаге
14БельгияпзСенне Линен
20АвстрияпзРомано Шмид
17АвстриянпМарко Грюлль
7ГерманиянпМарвин Дукш
Главные тренеры
ГерманияАлександер Блессин
ГерманияОле Вернер
История личных встреч
09.04.2022Германия - Вторая Бундеслига29-й турСанкт-Паули1 : 1Вердер
30.10.2021Германия - Вторая Бундеслига12-й турВердер1 : 1Санкт-Паули
23.04.2011Германия - Бундеслига31-й турСанкт-Паули1 : 3Вердер
28.11.2010Германия - Бундеслига14-й турВердер3 : 0Санкт-Паули
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур2 : 1Санкт-Паули
29.11.2024Германия — Бундеслига12-й турСанкт-Паули3 : 1
24.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур2 : 0Санкт-Паули
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турСанкт-Паули0 : 1
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й тур0 : 2Санкт-Паули
07.12.2024Германия — Бундеслига13-й тур0 : 1Вердер
03.12.2024Кубок Германии1/8 финалаВердер1 : 0
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турВердер2 : 2
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й тур1 : 0Вердер
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турВердер2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1333
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф1327
3
Лига чемпионов
Байер1326
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1324
5
Лига Европы
Вольфсбург1321
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д1321
7 Фрайбург1321
8 Штутгарт1320
9 Майнц1319
10 Вердер1319
11 Боруссия М1318
12 Унион1316
13 Аугсбург1316
14 Хоффенхайм1313
15 Санкт-Паули1311
16
Стыковая зона
Хайденхайм1310
17
Зона вылета
Хольштайн135
18
Зона вылета
Бохум132

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