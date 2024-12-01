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Магдебург - Падерборн 07 14 Декабря прямая трансляция

Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
14 Декабря 2024 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Магдебург
Падерборн 07

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Падерборн 07, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
Германия Лукас Кваснёк
История личных встреч
03.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Падерборн 070 : 0Магдебург
22.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Магдебург1 : 1Падерборн 07
11.03.2023 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Магдебург0 : 0Падерборн 07
03.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Падерборн 071 : 0Магдебург
24.02.2019 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Магдебург1 : 1Падерборн 07
23.09.2018 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Падерборн 074 : 4Магдебург
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 1 : 2Магдебург
29.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Магдебург1 : 3
24.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 0 : 1Магдебург
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Магдебург0 : 0
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 2Магдебург
06.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Падерборн 072 : 4
30.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 1 : 3Падерборн 07
22.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Падерборн 073 : 2
09.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 1 : 1Падерборн 07
03.11.2024 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур Падерборн 070 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Падерборн 071527
2
Повышение
Кайзерслаутерн1526
3
Плей-офф за повышение
Ганновер-961526
4 Эльверсберг1525
5 Фортуна1525
6 Кёльн1525
7 Гамбург1524
8 Магдебург1524
9 Карлсруэ1523
10 Дармштадт 981521
11 Герта1521
12 Нюрнберг1519
13 Гройтер Фюрт1517
14 Шальке-041516
15 Айнтрахт Б1513
16
Стыковая зона
Ульм 18461512
17
Зона вылета
Пройссен Мюнстер1512
18
Зона вылета
Ян158

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