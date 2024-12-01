Магдебург - Падерборн 07 14 Декабря прямая трансляция
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
14 Декабря 2024 года в 15:00 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Падерборн 07, которое состоится 14 Декабря 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Падерборн 07
Падерборн
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|03.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|22.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|11.03.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|03.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|24.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|23.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|4 : 4
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 2
|29.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|24.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|06.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 4
|30.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|1 : 3
|22.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 2
|09.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Падерборн 07
|15
|27
| 2
Повышение
|Кайзерслаутерн
|15
|26
| 3
Плей-офф за повышение
|Ганновер-96
|15
|26
|4
|Эльверсберг
|15
|25
|5
|Фортуна
|15
|25
|6
|Кёльн
|15
|25
|7
|Гамбург
|15
|24
|8
|Магдебург
|15
|24
|9
|Карлсруэ
|15
|23
|10
|Дармштадт 98
|15
|21
|11
|Герта
|15
|21
|12
|Нюрнберг
|15
|19
|13
|Гройтер Фюрт
|15
|17
|14
|Шальке-04
|15
|16
|15
|Айнтрахт Б
|15
|13
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Пройссен Мюнстер
|15
|12
| 18
Зона вылета
|Ян
|15
|8