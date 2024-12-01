Утрехт - Гоу Эхед Иглс 15 Декабря прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
15 Декабря 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|23
|зщ
|Никлас Вестерлунн
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|9
|зщ
|Давид Мин
|14
|пз
|Зидан Икбал
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|22
|пз
|Мигель Родригес
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|20
|нп
|Йоанн Катлин
|1
|вр
|Лука Плогман
|2
|зщ
|Матс Дейл
|3
|зщ
|Геррит Наубер
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Dean James
|21
|пз
|Enric Llansana
|8
|пз
|Эверт Линторст
|19
|пз
|Оливер Антман
|7
|пз
|Якоб Бреум
|23
|нп
|Оливер Эдвардсен
|16
|нп
|Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
|Рон Янс
|Рене Хаке
История личных встреч
|26.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|1 : 2 ДВ
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 1
|10.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|18.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 2
|15.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|05.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|11.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 0
|13.02.2020
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|1 : 4
|28.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 1
|15.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 0
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 3
|04.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|5-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|2 : 5
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|5 : 0
|01.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|3 : 2
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|3 : 0
|10.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 0
|03.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|16
|42
| 2
Лига чемпионов
|Утрехт
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|15
|33
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|15
|32
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|28
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|15
|26
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НАК Бреда
|15
|22
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|15
|21
|9
|Херенвен
|16
|21
|10
|Виллем II
|16
|19
|11
|Фортуна
|15
|19
|12
|НЕК Неймеген
|15
|16
|13
|ПЕК Зволле
|16
|16
|14
|Гронинген
|15
|16
|15
|Хераклес
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Спарта
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|15
|6
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|15
|6