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Утрехт - Гоу Эхед Иглс 15 Декабря прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
15 Декабря 2024 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Утрехт
Гоу Эхед Иглс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 15 Декабря 2024 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Девентер
1 Греция вр Вассилис Баркас
23 Дания зщ Никлас Вестерлунн
3 Нидерланды зщ Mike van der Hoorn
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
9 Нидерланды зщ Давид Мин
14 Ирак пз Зидан Икбал
21 США пз Пакстен Ааронсон
22 Испания пз Мигель Родригес
18 Нидерланды пз Йенс Торнстра
20 Франция нп Йоанн Катлин
1 Германия вр Лука Плогман
2 Нидерланды зщ Матс Дейл
3 Германия зщ Геррит Наубер
4 Нидерланды зщ Йорис Крамер
5 Нидерланды зщ Dean James
21 Нидерланды пз Enric Llansana
8 Нидерланды пз Эверт Линторст
19 Финляндия пз Оливер Антман
7 Дания пз Якоб Бреум
23 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
16 Швеция нп Виктор Эдвардсен
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Рене Хаке
История личных встреч
26.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций. Финал Утрехт1 : 2 ДВГоу Эхед Иглс
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Утрехт2 : 1Гоу Эхед Иглс
10.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 2Утрехт
18.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт1 : 2Гоу Эхед Иглс
15.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2Утрехт
05.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Гоу Эхед Иглс1 : 1Утрехт
11.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Утрехт0 : 0Гоу Эхед Иглс
13.02.2020 Кубок Нидерландов 1/4 финала Гоу Эхед Иглс1 : 4Утрехт
28.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гоу Эхед Иглс0 : 1Утрехт
15.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Утрехт3 : 0Гоу Эхед Иглс
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур 1 : 3Утрехт
04.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 5-й тур 2 : 2Утрехт
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур Утрехт2 : 5
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 2Утрехт
08.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Утрехт1 : 0
07.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Гоу Эхед Иглс5 : 0
01.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур 3 : 2Гоу Эхед Иглс
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Гоу Эхед Иглс3 : 0
10.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 1 : 0Гоу Эхед Иглс
03.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Гоу Эхед Иглс2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1642
2
Лига чемпионов
Утрехт1535
3
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1533
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд1532
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1528
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1526
7
Плей-офф Лиги конференций
НАК Бреда1522
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс1521
9 Херенвен1621
10 Виллем II1619
11 Фортуна1519
12 НЕК Неймеген1516
13 ПЕК Зволле1616
14 Гронинген1516
15 Хераклес1514
16
Стыковая зона
Спарта1511
17
Зона вылета
Валвейк156
18
Зона вылета
Алмере Сити156

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