Порту - Эштрела 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
16 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Эштрела, которое состоится 16 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Эштрела
Амадора
|99
|вр
|Диогу Кошта
|52
|зщ
|Мартим Фернандеш
|24
|зщ
|Патрисио Перес
|4
|зщ
|Отавио
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|11
|зщ
|Пепе
|13
|зщ
|Вендерсон Галено
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|6
|пз
|Стефен Эуштакиу
|10
|пз
|Фабиу Виейра
|9
|нп
|Саму Омородион
|30
|вр
|Бруно
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|77
|зщ
|Данилу Вейга
|19
|пз
|Паулу Морейра
|22
|пз
|Леу Кордейру
|10
|пз
|Алан Руис
|28
|нп
|Рубен Лима
|25
|нп
|Нилтон Варела
|98
|нп
|Кикаш
|97
|нп
|Жовани Кабрал
Главные тренеры
|Витор Бруну
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|17.02.2024
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 0
|15.09.2023
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 0
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|28.11.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 2
|24.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 1
|09.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|2 : 1
|29.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 0
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|7 : 0
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 0
|01.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|36
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|13
|32
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|13
|31
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|14
|27
|5
|Брага
|13
|24
|6
|Витория Гимарайнш
|13
|21
|7
|Морейренсе
|14
|20
|8
|Фамаликан
|13
|18
|9
|Жил Висенте
|14
|16
|10
|Риу Аве
|13
|15
|11
|Каза Пия
|13
|14
|12
|Эшторил
|13
|14
|13
|Эштрела
|13
|12
|14
|АВС
|14
|12
|15
|Насьонал
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Боавишта
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Арока
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|14
|9