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Порту - Эштрела 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
16 Декабря 2024 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Порту
Эштрела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Эштрела, которое состоится 16 Декабря 2024 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Эштрела
Амадора
99 Португалия вр Диогу Кошта
52 Португалия зщ Мартим Фернандеш
24 Аргентина зщ Патрисио Перес
4 Бразилия зщ Отавио
74 Португалия зщ Франсишку Моура
11 Бразилия зщ Пепе
13 Бразилия зщ Вендерсон Галено
16 Испания пз Нико Гонсалес
6 Канада пз Стефен Эуштакиу
10 Португалия пз Фабиу Виейра
9 Испания нп Саму Омородион
30 Бразилия вр Бруно
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
13 Португалия зщ Miguel Lopes
77 Португалия зщ Данилу Вейга
19 Португалия пз Паулу Морейра
22 Бразилия пз Леу Кордейру
10 Аргентина пз Алан Руис
28 Португалия нп Рубен Лима
25 Португалия нп Нилтон Варела
98 Португалия нп Кикаш
97 Кабо-Верде нп Жовани Кабрал
Главные тренеры
Португалия Витор Бруну
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
17.02.2024 Португалия — Примейра 22-й тур Порту2 : 0Эштрела
15.09.2023 Португалия — Примейра 5-й тур Эштрела0 : 1Порту
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Порту2 : 0
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 1Порту
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Порту2 : 0
28.11.2024 Лига Европы Общий этап. 5-й тур 2 : 2Порту
24.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 1Порту
09.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Эштрела2 : 1
29.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 0Эштрела
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 7 : 0Эштрела
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Эштрела2 : 0
01.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур 5 : 1Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1436
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1332
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1331
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1427
5 Брага1324
6 Витория Гимарайнш1321
7 Морейренсе1420
8 Фамаликан1318
9 Жил Висенте1416
10 Риу Аве1315
11 Каза Пия1314
12 Эшторил1314
13 Эштрела1312
14 АВС1412
15 Насьонал1312
16
Стыковая зона
Боавишта1411
17
Зона вылета
Арока1411
18
Зона вылета
Фаренсе149

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