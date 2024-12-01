Риу Аве - Витория Гимарайнш 16 Декабря прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
16 Декабря 2024 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Витория Гимарайнш, которое состоится 16 Декабря 2024 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|4
|зщ
|Patrick
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|98
|пз
|Омар Ричардс
|6
|пз
|Joao Novais
|34
|пз
|Демир Тыкназ
|76
|пз
|Martim Neto
|19
|пз
|Кику Бондозу
|9
|нп
|Клэйтон
|11
|нп
|Тьягу Мораиш
|14
|вр
|Бруну Варела
|22
|зщ
|Алберту Байо
|15
|зщ
|Оскар Ривас
|44
|зщ
|Жорже Фернандеш
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|6
|зщ
|Мануэл Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|20
|пз
|Саму
|77
|пз
|Нуну Сантуш
|11
|нп
|Кайо Сезар
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Руй Боргеш
История личных встреч
|04.05.2024
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|23.12.2023
|Португалия — Примейра
|15-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 1
|07.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 0
|13.02.2021
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 3
|27.09.2020
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|0 : 0
|27.01.2020
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|08.09.2019
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 1
|14.04.2019
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|09.12.2018
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 2
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|30.11.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|3 : 2
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 2
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 4
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|4 : 0
|28.11.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|14
|36
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|13
|32
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|13
|31
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|14
|27
|5
|Брага
|13
|24
|6
|Витория Гимарайнш
|13
|21
|7
|Морейренсе
|14
|20
|8
|Фамаликан
|13
|18
|9
|Жил Висенте
|14
|16
|10
|Риу Аве
|13
|15
|11
|Каза Пия
|13
|14
|12
|Эшторил
|13
|14
|13
|Эштрела
|13
|12
|14
|АВС
|14
|12
|15
|Насьонал
|13
|12
| 16
Стыковая зона
|Боавишта
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Арока
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Фаренсе
|14
|9