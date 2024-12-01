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Риу Аве - Витория Гимарайнш 16 Декабря прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
16 Декабря 2024 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 14-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Риу Аве
Витория Гимарайнш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Витория Гимарайнш, которое состоится 16 Декабря 2024 года в 23:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
1 Польша вр Цезарий Мишта
4 Бразилия зщ Patrick
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
17 Греция пз Мариус Врусаи
98 Англия пз Омар Ричардс
6 Португалия пз Joao Novais
34 Турция пз Демир Тыкназ
76 Португалия пз Martim Neto
19 Португалия пз Кику Бондозу
9 Бразилия нп Клэйтон
11 Португалия нп Тьягу Мораиш
14 Португалия вр Бруну Варела
22 Португалия зщ Алберту Байо
15 Испания зщ Оскар Ривас
44 Португалия зщ Жорже Фернандеш
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
6 Португалия зщ Мануэл Силва
8 Португалия пз Томас Гендель
20 Португалия пз Саму
77 Португалия пз Нуну Сантуш
11 Бразилия нп Кайо Сезар
7 Португалия нп Нелсон Оливейра
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Руй Боргеш
История личных встреч
04.05.2024 Португалия — Примейра 32-й тур Риу Аве2 : 1Витория Гимарайнш
23.12.2023 Португалия — Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Риу Аве
14.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Риу Аве0 : 1Витория Гимарайнш
07.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Витория Гимарайнш0 : 0Риу Аве
13.02.2021 Португалия - Примейра 19-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Риу Аве
27.09.2020 Португалия - Примейра 2-й тур Риу Аве0 : 0Витория Гимарайнш
27.01.2020 Португалия - Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш1 : 2Риу Аве
08.09.2019 Португалия - Примейра 1-й тур Риу Аве1 : 1Витория Гимарайнш
14.04.2019 Португалия - Примейра 29-й тур Риу Аве2 : 1Витория Гимарайнш
09.12.2018 Португалия - Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш3 : 2Риу Аве
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Риу Аве
30.11.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве3 : 2
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала 2 : 2 2 : 4Риу Аве
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур 0 : 2Риу Аве
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Риу Аве2 : 2
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 1 : 4Витория Гимарайнш
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур 1 : 0Витория Гимарайнш
02.12.2024 Португалия — Примейра 12-й тур Витория Гимарайнш4 : 0
28.11.2024 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 1 : 1Витория Гимарайнш
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Витория Гимарайнш2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг1436
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика1332
3
Квалификация Лиги Европы
Порту1331
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара1427
5 Брага1324
6 Витория Гимарайнш1321
7 Морейренсе1420
8 Фамаликан1318
9 Жил Висенте1416
10 Риу Аве1315
11 Каза Пия1314
12 Эшторил1314
13 Эштрела1312
14 АВС1412
15 Насьонал1312
16
Стыковая зона
Боавишта1411
17
Зона вылета
Арока1411
18
Зона вылета
Фаренсе149

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