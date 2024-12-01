Леганес - Вильярреал 22 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
22 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Вильярреал, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Вильярреал
Вильярреал
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|2
|зщ
|Адрия Альтимира
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|3
|зщ
|Хорхе Саэнс
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|17
|пз
|Иван Неу
|7
|пз
|Оскар Родригес
|10
|нп
|Даниэль Раба
|9
|нп
|Мигель Де ла Фуэнте
|1
|вр
|Луис Жуниор
|17
|зщ
|Кико Фемения
|3
|зщ
|Рауль Альбиоль
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|10
|пз
|Дани Парехо
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|7
|нп
|Херар Морено
|15
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|08.03.2020
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 2
|14.09.2019
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 3
|21.04.2019
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|16.09.2018
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|17.04.2018
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|10.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|04.01.2018
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|03.12.2017
|Испания - Примера
|14-й тур
|3 : 1
|22.04.2017
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|03.12.2016
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|0 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 3
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 2 4 : 5
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 3
|18.12.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 0
|04.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|38
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|37
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Мальорка
|19
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|17
|27
|7
|Жирона
|18
|25
|8
|Реал Сосьедад
|18
|25
|9
|Осасуна
|18
|25
|10
|Сельта
|18
|24
|11
|Бетис
|17
|24
|12
|Севилья
|17
|22
|13
|Райо Вальекано
|17
|21
|14
|Лас-Пальмас
|17
|19
|15
|Леганес
|17
|18
|16
|Хетафе
|18
|16
|17
|Алавес
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|17
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|16
|11