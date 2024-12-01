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Леганес - Вильярреал 22 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
22 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 18-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Леганес
Вильярреал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Вильярреал, которое состоится 22 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Вильярреал
Вильярреал
13СербияврМарко Дмитрович
2ИспаниязщАдрия Альтимира
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
3ИспаниязщХорхе Саэнс
22СербиязщМатия Настасич
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
17КамерунпзИван Неу
7ИспанияпзОскар Родригес
10ИспаниянпДаниэль Раба
9ИспаниянпМигель Де ла Фуэнте
1БразилияврЛуис Жуниор
17ИспаниязщКико Фемения
3ИспаниязщРауль Альбиоль
2Кабо-ВердезщЛоган Кошта
23ИспаниязщСерхи Кардона
10ИспанияпзДани Парехо
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
16ИспанияпзАлекс Баэна
21ИспаниянпЙереми Пино
7ИспаниянпХерар Морено
15ФранциянпТьерно Барри
Главные тренеры
ИспанияБорха Саэс Хименес
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
08.03.2020Испания - Примера27-й турВильярреал1 : 2Леганес
14.09.2019Испания - Примера4-й турЛеганес0 : 3Вильярреал
21.04.2019Испания - Примера33-й турВильярреал2 : 1Леганес
16.09.2018Испания - Примера4-й турЛеганес0 : 1Вильярреал
17.04.2018Испания - Примера33-й турВильярреал2 : 1Леганес
10.01.2018Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчВильярреал2 : 1Леганес
04.01.2018Кубок Испании1/8 финала. 1-й матчЛеганес1 : 0Вильярреал
03.12.2017Испания - Примера14-й турЛеганес3 : 1Вильярреал
22.04.2017Испания - Примера33-й турВильярреал2 : 1Леганес
03.12.2016Испания - Примера14-й турЛеганес0 : 0Вильярреал
15.12.2024Испания — Примера17-й тур0 : 1Леганес
08.12.2024Испания — Примера16-й турЛеганес0 : 3
04.12.2024Кубок Испании2-й раунд2 : 2 4 : 5Леганес
30.11.2024Испания — Примера15-й тур1 : 1Леганес
24.11.2024Испания — Примера14-й турЛеганес0 : 3
18.12.2024Испания — Примера12-й турВильярреал1 : 1
15.12.2024Испания — Примера17-й турВильярреал1 : 2
08.12.2024Испания — Примера16-й тур2 : 0Вильярреал
04.12.2024Кубок Испании2-й раунд1 : 0Вильярреал
01.12.2024Испания — Примера15-й турВильярреал2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1838
2
Лига чемпионов
Атлетико М1738
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1737
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Мальорка1930
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал1727
7 Жирона1825
8 Реал Сосьедад1825
9 Осасуна1825
10 Сельта1824
11 Бетис1724
12 Севилья1722
13 Райо Вальекано1721
14 Лас-Пальмас1719
15 Леганес1718
16 Хетафе1816
17 Алавес1716
18
Зона вылета
Эспаньол1715
19
Зона вылета
Вальядолид1812
20
Зона вылета
Валенсия1611

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