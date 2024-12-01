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Фиорентина - Удинезе 23 Декабря прямая трансляция

Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
23 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
Фиорентина
Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Удинезе, которое состоится 23 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Удинезе
Удине
43 Испания вр Давид де Хеа
33 Италия зщ Микаель Кайоде
15 Италия зщ Пьетро Комуццо
6 Италия зщ Лука Раньери
21 Германия пз Робин Госенс
32 Италия пз Данило Катальди
29 Франция пз Ясин Адли
23 Италия пз Андреа Кольпани
10 Исландия нп Альберт Гудмундссон
7 Италия нп Риккардо Соттиль
20 Италия нп Мойзе Кин
90 Румыния вр Рэзван Сава
31 Дания зщ Томас Кристенсен
29 Словения зщ Яка Бийол
95 Франция зщ Сулейман Туре
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
33 Зимбабве зщ Джордан Земура
14 Франция пз Артюр Атта
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
10 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
14.01.2024 Италия - Серия А 20-й тур Фиорентина2 : 2Удинезе
24.09.2023 Италия - Серия А 5-й тур Удинезе0 : 2Фиорентина
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Фиорентина2 : 0Удинезе
31.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 4-й тур Удинезе1 : 0Фиорентина
27.04.2022 Италия - Серия А 20-й тур Фиорентина0 : 4Удинезе
26.09.2021 Италия - Серия А 6-й тур Удинезе0 : 1Фиорентина
28.02.2021 Италия - Серия А 24-й тур Удинезе1 : 0Фиорентина
25.11.2020 Кубок Италии 4-й раунд Удинезе0 : 1 ДВФиорентина
25.10.2020 Италия - Серия А 5-й тур Фиорентина3 : 2Удинезе
08.03.2020 Италия - Серия А 26-й тур Удинезе0 : 0Фиорентина
19.12.2024 Лига конференций Общий этап. 6-й тур 1 : 1Фиорентина
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур 1 : 0Фиорентина
12.12.2024 Лига конференций Общий этап. 5-й тур Фиорентина7 : 0
08.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Фиорентина1 : 0
04.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала Фиорентина2 : 2 3 : 4
19.12.2024 Кубок Италии 1/8 финала 2 : 0Удинезе
14.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Удинезе1 : 3
09.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур 1 : 2Удинезе
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Удинезе0 : 2
25.11.2024 Италия — Серия А 13-й тур 1 : 1Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аталанта1740
2
Лига чемпионов
Наполи1738
3
Лига чемпионов
Интер М1534
4
Лига чемпионов
Лацио1734
5
Лига Европы
Фиорентина1531
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус1628
7 Болонья1628
8 Милан1626
9 Удинезе1620
10 Рома1719
11 Эмполи1719
12 Торино1719
13 Дженоа1716
14 Лечче1716
15 Комо1615
16 Верона1715
17 Парма1715
18
Зона вылета
Кальяри1714
19
Зона вылета
Венеция1713
20
Зона вылета
Монца1610

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