Фиорентина - Удинезе 23 Декабря прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 43147
23 Декабря 2024 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 17-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Удинезе, которое состоится 23 Декабря 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Удинезе
Удине
|43
|вр
|Давид де Хеа
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|6
|зщ
|Лука Раньери
|21
|пз
|Робин Госенс
|32
|пз
|Данило Катальди
|29
|пз
|Ясин Адли
|23
|пз
|Андреа Кольпани
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|7
|нп
|Риккардо Соттиль
|20
|нп
|Мойзе Кин
|90
|вр
|Рэзван Сава
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|29
|зщ
|Яка Бийол
|95
|зщ
|Сулейман Туре
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|33
|зщ
|Джордан Земура
|14
|пз
|Артюр Атта
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|10
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Коста Руньяич
История личных встреч
|14.01.2024
|Италия - Серия А
|20-й тур
|2 : 2
|24.09.2023
|Италия - Серия А
|5-й тур
|0 : 2
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|31.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 4-й тур
|1 : 0
|27.04.2022
|Италия - Серия А
|20-й тур
|0 : 4
|26.09.2021
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 1
|28.02.2021
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|25.11.2020
|Кубок Италии
|4-й раунд
|0 : 1 ДВ
|25.10.2020
|Италия - Серия А
|5-й тур
|3 : 2
|08.03.2020
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|7 : 0
|08.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 0
|04.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 2 3 : 4
|19.12.2024
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 0
|14.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 3
|09.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|1 : 2
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|25.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аталанта
|17
|40
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|17
|38
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|15
|34
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|17
|34
| 5
Лига Европы
|Фиорентина
|15
|31
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|16
|28
|7
|Болонья
|16
|28
|8
|Милан
|16
|26
|9
|Удинезе
|16
|20
|10
|Рома
|17
|19
|11
|Эмполи
|17
|19
|12
|Торино
|17
|19
|13
|Дженоа
|17
|16
|14
|Лечче
|17
|16
|15
|Комо
|16
|15
|16
|Верона
|17
|15
|17
|Парма
|17
|15
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|17
|14
| 19
Зона вылета
|Венеция
|17
|13
| 20
Зона вылета
|Монца
|16
|10