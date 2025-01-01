Вальядолид - Бетис 11 Января прямая трансляция
Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
11 Января 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Бетис, которое состоится 11 Января 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Карл Хейн
|22
|зщ
|Лукас Роза
|15
|зщ
|Эрай Джёмерт
|5
|зщ
|Хави Санчес
|2
|зщ
|Луис Перес
|35
|зщ
|Джума Ба
|10
|пз
|Иван Санчес
|20
|пз
|Станко Юрич
|8
|пз
|Кике Перес
|23
|пз
|Ануар
|9
|нп
|Маркос Андре
|25
|вр
|Франсиско Вьейтес
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|5
|зщ
|Марк Бартра
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|15
|зщ
|Ромен Перро
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|22
|пз
|Иско
|10
|нп
|Эз Абде
|8
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
Главные тренеры
|Пауло Пессолано
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|18.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 1
|09.10.2022
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|05.01.2022
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 3
|02.05.2021
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|20.09.2020
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 0
|18.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 2
|24.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 2
|21.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 1
|08.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 28-й тур
|4 : 0
|05.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 2
|20.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|3 : 0
|13.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 4 ДВ
|04.01.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 1
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|19.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|15.12.2024
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|12.12.2024
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|43
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|18
|41
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|38
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|19
|36
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|18
|30
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|19
|30
|7
|Реал Сосьедад
|18
|25
|8
|Жирона
|18
|25
|9
|Бетис
|18
|25
|10
|Осасуна
|18
|25
|11
|Сельта
|18
|24
|12
|Лас-Пальмас
|18
|22
|13
|Севилья
|18
|22
|14
|Райо Вальекано
|18
|22
|15
|Леганес
|18
|18
|16
|Алавес
|18
|17
|17
|Хетафе
|18
|16
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|18
|15
| 19
Зона вылета
|Вальядолид
|18
|12
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|18
|12