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Вальядолид - Бетис 11 Января прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 27618
11 Января 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
Вальядолид
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Бетис, которое состоится 11 Января 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вальядолид
Вальядолид
Бетис
Севилья
13ЭстонияврКарл Хейн
22БразилиязщЛукас Роза
15ШвейцариязщЭрай Джёмерт
5ИспаниязщХави Санчес
2ИспаниязщЛуис Перес
35Сьерра-ЛеонезщДжума Ба
10ИспанияпзИван Санчес
20ХорватияпзСтанко Юрич
8ИспанияпзКике Перес
23Мароккопз Ануар
9БразилиянпМаркос Андре
25ИспанияврФрансиско Вьейтес
23СенегалзщЮссуф Сабали
5ИспаниязщМарк Бартра
3ИспаниязщДиего Льоренте
15ФранциязщРомен Перро
4СШАпзДжонни Кардозо
16ИспанияпзСерхи Альтмира
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
22Испанияпз Иско
10МарокконпЭз Абде
8БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
Главные тренеры
УругвайПауло Пессолано
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
18.02.2023Испания - Примера22-й турБетис2 : 1Вальядолид
09.10.2022Испания - Примера8-й турВальядолид0 : 0Бетис
05.01.2022Кубок Испании1/16 финалаВальядолид0 : 3Бетис
02.05.2021Испания - Примера34-й турВальядолид1 : 1Бетис
20.09.2020Испания - Примера2-й турБетис2 : 0Вальядолид
19.07.2020Испания - Примера38-й турВальядолид2 : 0Бетис
18.08.2019Испания - Примера1-й турБетис1 : 2Вальядолид
24.02.2019Испания - Примера25-й турВальядолид0 : 2Бетис
21.10.2018Испания - Примера9-й турБетис0 : 1Вальядолид
08.03.2015Испания - СегундаСегунда. 28-й турБетис4 : 0Вальядолид
05.01.2025Кубок Испании1/16 финала3 : 2Вальядолид
20.12.2024Испания — Примера18-й тур3 : 0Вальядолид
13.12.2024Испания — Примера17-й турВальядолид1 : 0
07.12.2024Испания — Примера16-й тур2 : 1Вальядолид
03.12.2024Кубок Испании2-й раунд2 : 4 ДВВальядолид
04.01.2025Кубок Испании1/16 финала0 : 1Бетис
22.12.2024Испания — Примера18-й турБетис1 : 1
19.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 6-й турБетис1 : 0
15.12.2024Испания — Примера17-й тур1 : 2Бетис
12.12.2024Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур0 : 1Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1943
2
Лига чемпионов
Атлетико М1841
3
Лига чемпионов
Барселона1938
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1936
5
Лига Европы
Вильярреал1830
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1930
7 Реал Сосьедад1825
8 Жирона1825
9 Бетис1825
10 Осасуна1825
11 Сельта1824
12 Лас-Пальмас1822
13 Севилья1822
14 Райо Вальекано1822
15 Леганес1818
16 Алавес1817
17 Хетафе1816
18
Зона вылета
Эспаньол1815
19
Зона вылета
Вальядолид1812
20
Зона вылета
Валенсия1812

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