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Лилль - Ницца 17 Января прямая трансляция

Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
17 Января 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Лилль
Ницца

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ницца, которое состоится 17 Января 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Ницца
Ницца
30 Франция вр Люка Шевалье
2 Алжир зщ Айсса Манди
18 Франция зщ Бафоде Диаките
4 Бразилия зщ Алешандро
31 Бразилия зщ Исмаили
21 Франция пз Бенжамен Андре
17 Бельгия пз Нгалайель Мукау
10 Франция пз Реми Кабелла
32 Франция пз Айюб Буадди
7 Исландия пз Хакон-Арнар Харальдссон
9 Канада нп Джонатан Дэвид
1 Польша вр Марцин Булка
92 Франция зщ Жонатан Клосс
55 Бурунди зщ Юссуф Ндайишимийе
4 Бразилия зщ Данте Бонфин
26 Франция зщ Мельвен Бар
8 Нидерланды зщ Пабло Паулино Росарио
6 Алжир пз Хишем Будауи
24 Франция пз Гаэтан Лаборде
29 Франция нп Эванн Гессан
19 Франция нп Бадредин Буанани
10 Франция нп Софьян Диоп
Главные тренеры
Франция Бруно Женезио
Франция Франк Эз
История личных встреч
10.11.2024 Франция — Лига 1 11-й тур Ницца2 : 2Лилль
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Лилль2 : 2Ницца
11.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Ницца1 : 1Лилль
29.01.2023 Франция - Лига 1 20-й тур Ницца1 : 0Лилль
31.08.2022 Франция - Лига 1 5-й тур Лилль1 : 2Ницца
14.05.2022 Франция - Лига 1 37-й тур Ницца1 : 3Лилль
14.08.2021 Франция - Лига 1 2-й тур Лилль0 : 4Ницца
01.05.2021 Франция - Лига 1 35-й тур Лилль2 : 0Ницца
25.10.2020 Франция - Лига 1 8-й тур Ницца1 : 1Лилль
28.09.2019 Франция - Лига 1 8-й тур Ницца1 : 1Лилль
14.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 1 : 1 3 : 4Лилль
10.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 0 : 0Лилль
04.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Лилль1 : 1
20.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 0 : 1Лилль
14.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 1 : 1Лилль
14.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 0 : 1Ницца
11.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур 2 : 4Ницца
03.01.2025 Франция — Лига 1 16-й тур Ницца3 : 2
21.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 1 3 : 5Ницца
15.12.2024 Франция — Лига 1 15-й тур 2 : 2Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1743
2
Лига чемпионов
Марсель1736
3
Лига чемпионов
Монако1731
4
Квалификация Лиги чемпионов
Ницца1730
5
Лига Европы
Лилль1729
6
Квалификация Лиги конференций
Лион1728
7 Ланс1727
8 Тулуза1724
9 Страсбург1723
10 Осер1722
11 Брест1722
12 Реймс1720
13 Анже1719
14 Ренн1717
15 Нант1716
16
Стыковая зона
Сент-Этьен1716
17
Зона вылета
Гавр1712
18
Зона вылета
Монпелье179

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