Лилль - Ницца 17 Января прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
17 Января 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 18-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Ницца, которое состоится 17 Января 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Ницца
Ницца
|30
|вр
|Люка Шевалье
|2
|зщ
|Айсса Манди
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|4
|зщ
|Алешандро
|31
|зщ
|Исмаили
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|10
|пз
|Реми Кабелла
|32
|пз
|Айюб Буадди
|7
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|9
|нп
|Джонатан Дэвид
|1
|вр
|Марцин Булка
|92
|зщ
|Жонатан Клосс
|55
|зщ
|Юссуф Ндайишимийе
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|8
|зщ
|Пабло Паулино Росарио
|6
|пз
|Хишем Будауи
|24
|пз
|Гаэтан Лаборде
|29
|нп
|Эванн Гессан
|19
|нп
|Бадредин Буанани
|10
|нп
|Софьян Диоп
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Франк Эз
История личных встреч
|10.11.2024
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 2
|11.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|1 : 2
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|1 : 3
|14.08.2021
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|0 : 4
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|2 : 0
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|10.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 0
|04.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|20.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|0 : 1
|14.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 1
|14.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 1
|11.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 4
|03.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|3 : 2
|21.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 5
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|17
|43
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|17
|36
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|17
|31
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Ницца
|17
|30
| 5
Лига Европы
|Лилль
|17
|29
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|17
|28
|7
|Ланс
|17
|27
|8
|Тулуза
|17
|24
|9
|Страсбург
|17
|23
|10
|Осер
|17
|22
|11
|Брест
|17
|22
|12
|Реймс
|17
|20
|13
|Анже
|17
|19
|14
|Ренн
|17
|17
|15
|Нант
|17
|16
| 16
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|17
|16
| 17
Зона вылета
|Гавр
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|17
|9